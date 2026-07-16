Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε καμία παράνομη ενέργεια από μέρους μου

«Τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», πρόσθεσε.

Στην αρχειοθέτηση της δικογραφίας του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν κατέδειξε «καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια» εκ μέρους του. Ο Νότης Μηταράκης επεσήμανε ότι από την πρώτη στιγμή τήρησε θεσμική στάση απέναντι στην έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του τόσο στην ελληνική Δικαιοσύνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μη διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου», τόνισε ο βουλευτής Χίου. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «εξαρχής» επέλεξε να κινηθεί με θεσμικό τρόπο, χωρίς δημόσιες αντιπαραθέσεις ή αμφισβήτηση της δικαστικής έρευνας. «Τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, ο Νότης Μηταράκης έστρεψε το βλέμμα του στην εκλογική του περιφέρεια, επισημαίνοντας ότι συνεχίζει «με την ίδια συνέπεια» να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες της Χίου. «Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου», ανέφερε, ενώ ευχαρίστησε τον δικηγόρο του, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, «για την καθοριστική συμβολή του».