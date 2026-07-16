Ο γύρος της Πελοποννήσου σε 7 μέρες

Από το Ναύπλιο και τη Μονεμβασιά μέχρι τη Μάνη και την Ολυμπία, η Πελοπόννησος κρύβει θησαυρούς από άκρη σε άκρη της. Ανακαλύψτε τους μέσα από ένα road trip 7 ημερών.

Κάστρα, παραθαλάσσιες πόλεις, παραδοσιακά χωριά, αρχαιολογικοί χώροι, εντυπωσιακές παραλίες και διαδρομές μέσα στα βουνά. Η Πελοπόννησος τα έχει όλα και γι’ αυτό είναι ένας προορισμός φτιαγμένος για ατελείωτα road trips. Με αφετηρία την Αθήνα, όποια διαδρομή κι αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δείτε εντυπωσιακές εικόνες και θα ζήσετε αξέχαστες εμπειρίες.

Ολόκληρη η Πελοπόννησος δεν χωρά μέσα σε ένα μόνο ταξίδι, ωστόσο, αν θέλετε να γνωρίσετε όσο περισσότερα μέρη μπορείτε, αρκεί να κάνετε τον γύρο της σε 7 μέρες. Αν και έχει πολλούς κρυμμένους θησαυρούς, θα καταφέρετε να δείτε αρκετές πόλεις και χωριά με τον δικό σας ρυθμό. Παρακάτω θα βρείτε ένα ενδεικτικό πρόγραμμα για τον γύρο της Πελοποννήσου, που μπορείτε να το προσαρμόσετε στις δικές σας προτιμήσεις, ανάλογα με την εποχή που θα πάτε.

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