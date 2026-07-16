Μαρινάκης: «Όσοι μιλούσαν εν συνόλω για κυβέρνηση υποδίκων θα ζητήσουν συγγνώμη;»

«Όσοι μιλούσαν εν συνόλω για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους; Δεν θα πω βουλευτές, τους 9 πολίτες» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Πριν από κάποιους μήνες, όταν ζήτησε η ευρωπαϊκή Εισαγγελία την άρση ασυλίας 11 συν 2 βουλευτών της Ν.Δ., ενώ η αυτονόητη στάση οποιοδήποτε κόμματος σε μια δημοκρατία θα έπρεπε να είναι "Υπάρχει διάκριση εξουσιών, η Δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις της, ας περιμένουμε ποια θα είναι η απόφαση της Δικαιοσύνης κάθε φορά", εδώ εν προκειμένω στο αν θα ασκήσει ή όχι δίωξη, η αντιπολίτευση, με πρώτη την αξιωματική αντιπολίτευση, σε αυτό, μίλησε για "κυβέρνηση υποδίκων", προεξοφλώντας την άσκηση ποινικής δίωξης και σε πολλές περιπτώσεις και διατυπώσεις στελεχών πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης, και την ενοχή των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι ζήτησαν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους.

Η αντιπολίτευση είχε προεξοφλήσει, όταν μιλούσε για υπόδικους και όταν μιλούσε για μια συμμορία στην οποία είναι μέσα και βουλευτές της ΝΔ, και την ενοχή τους. Η αρχειοθέτηση είναι η δεύτερη εξέλιξη που ανατρέπει τα δεδομένα, μετά και την έκθεση της κας Τυχεροπούλου. Λίγους μήνες μετά, οι 7 συν 2 -9 εκ των 13- πάνε στο αρχείο, οι υποθέσεις τους πάνε στο αρχείο. Είναι πολύ απλή η ερώτηση. Είδα την απάντηση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Όσοι μιλούσαν εν συνόλω για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους; Δεν θα πω βουλευτές, τους 9 πολίτες» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση για την απόφαση της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Δεύτερον, παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεσή τους, όχι επειδή θεωρούσαν ότι είναι ένοχοι. Κάποια μέλη της, συγκεκριμένα ο κ. Τσιάρας, ο κ. Κεφαλογιάννης, ο κ. Χατζηβασιλείου παραιτήθηκαν, στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, ο κ. Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Οι υποθέσεις τους αρχειοθετήθηκαν. Αυτοί που τους στοχοποίησαν, γιατί το κυβέρνηση υποδίκων έχει και διπλή ανάγνωση, η μία έχει να κάνει με τη δεδηλωμένη και η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τους υπουργούς ή τους υφυπουργούς... Για αυτούς τους ανθρώπους θα υπάρχει αντίστοιχη αποκατάσταση από τα κόμματα που τους στοχοποίησαν;

Τρίτο, νομίζω ότι αν υπήρχε αυτή η έκθεση, ίσως να είχαμε αποφύγει όλη αυτή τη διαδικασία ή να ήταν διαφορετική η εξέλιξή της. Το αφήνω εδώ να υπάρχει» προσέθεσε.

Σε ερώτηση για το εάν θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές οι 4 είπε: «Η απάντηση είναι πως υπάρχει και για αυτούς, ισχύει και για αυτούς, τους τέσσερις το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι».

«Πριν από κάποιους μήνες, η αντιπολίτευση είχε προεξοφλήσει την παραπομπή και την ενοχή των 13. Οι 13 έχουν γίνει τέσσερις, οι 9 φύγανε. Σήμερα βγάζει πάλι ανακοίνωση, βάζοντας στο κάδρο το σύνολο των ανθρώπων που ασκήθηκε η ποινική δίωξη … και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε. Απολογείσαι σε όταν κάτι είναι αμετάκλητο και δεδομένο. Αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, ή ο ένας ή οι δύο, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κωλοτούμπα στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης; Θα μετατοπιστούν από τη θέση τους για ακόμη μια φορά; Δεν βάζουν μυαλό επιτέλους; Το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρίπτει όλα αυτά τα αφηγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι ότι όλοι αυτοί, είτε είναι βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι τηλεκριτικοί που μετατρέπονται σε εισαγγελίες και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους ότι η δουλειά αυτή είναι μόνο της Δικαιοσύνης. Να σταματήσουν να μετατρέπουν τη Βουλή, τα τηλεοπτικά παράθυρα, τα πάνελ σε τηλεδικαστήρια» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και συμπλήρωσε:

«Μιλούσαν πριν από 1,5 χρόνο για συγκάλυψη, για χαμένα βαγόνια, για ξυλόλια πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα που ερευνάει η Δικαιοσύνη. Όλες αυτές οι θεωρίες καταρρίφθηκαν. Μιλούσαν για "κυβέρνηση υποδίκων", προεξοφλώντας την ενοχή κάποιων ανθρώπων. Ήδη για τους 9 από τους 13, οι υποθέσεις αυτές πάνε στο αρχείο και οι άλλοι 4 θα δικαστούν, μπορεί και να αθωωθούν, θα το δούμε. Πάντως ήδη κατά τα 9/13 αυτά που λέγαν καταρρίφθηκαν. Και όλα αυτά γιατί γίνονται; Γιατί δεν έχουν μάθει να λένε το απλό: "Σεβασμός στη Δικαιοσύνη, αναμονή για τις αποφάσεις της"».

Σε ερώτηση για το εάν ανησυχεί η κυβέρνηση από τις πληροφορίες που μιλούν για σύγκλιση Αιγύπτου-Τουρκίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφού αναφέρθηκε στις συμφωνίες που έχει υπογράψει η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια και τη συμφωνία της ΑΟΖ με την Αίγυπτο υπογράμμισε: «Παρακολουθούμε τα πάντα, όλες τις διεθνείς εξελίξεις, αξιολογούμε όλα τα δεδομένα, δεν απαντάμε σε φήμες, δημοσιεύματα, δεν ετεροκαθορίζουμε την πολιτική μας και μόνη μας έγνοια είναι να ισχυροποιείται η χώρα. Και όταν πρέπει να θέσουμε θέματα, όπως στο SAFE, στην άρση του casus belli, όσα είπε στο ΝΑΤΟ ο πρωθυπουργός για το παράνομο και ανυπόστατο casus belli, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια εμείς το κάνουμε στο κορυφαίο, στο ανώτατο επίπεδο, σε επίπεδο πρωθυπουργού».

Σε ερώτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «ένας και μόνος, η αυτοδυναμία». «Δεν υπάρχει άλλος στόχος. Αυτό δεν είναι αλαζονικό, δεν είναι αυτοσκοπός. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ούτε το ”Μητσοτάκης ή χάος”, ούτε το ”αυτοδυναμία ή χάος”. Πιστεύουμε στις δημοκρατικές λύσεις. Αυτή που προκρίνουμε εμείς, με καθαρά πολιτικά κριτήρια, το πρόγραμμά μας, το πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε σε μια διαχείριση κρίσης, το γεγονός ότι είμαστε η μόνη παράταξη και η μόνη κυβέρνηση που ακολουθεί το δρόμο τής υπευθυνότητας και όχι των λαϊκίστικων υποσχέσεων».

«Θεωρούμε ότι η αυτοδυναμία είναι πολιτικά μονόδρομος, όχι εγωιστικά, πολιτικά. Δεν πιστεύουμε όμως ότι η χώρα πρέπει να οδηγείται σε μια ατελείωτη διαδικασία εκλογών. Δεν υπάρχουν δεύτεροι και τρίτοι γύροι στις βουλευτικές εκλογές. Άρα, αν δεν πετύχουμε τον στόχο αυτό, θα πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια, ο τόπος να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα, αυτονοήτως, με βάση τη λαϊκή εντολή - και σε επίπεδο προσώπων, δεν βγάζουν πρωθυπουργούς, όπως έχω πολλές φορές, ούτε τα συμφέροντα, ούτε κάποιες παρέες που πίνουν καφέδες και αναλύουν. Οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από τις κάλπες, από την εκλογική διαδικασία» προσέθεσε.

Για το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε: «Η πολιτική δεν είναι deal. Το θέμα δεν είναι μόνο να γίνει μια συμφωνία. Εγώ θεωρώ ότι η πολιτική είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια συμφωνία σε επίπεδο προσώπων. Και αυτό θεωρεί και ο πρωθυπουργός. Όταν κάποιος έχει υποστηρίξει ότι η εξωτερική πολιτική, που είναι η πιο αποτελεσματική των τελευταίων δεκαετιών, είναι μέχρι και μειοδοτική πολιτική, όταν αποδομεί μια οικονομική πολιτική που μετά από δεκαετίες φόρων που αυξάνονταν μειώνει φόρους, και φέρνει μια χώρα που ήταν στον πάτο της Ευρώπης σε ανάπτυξη -να αναπτύσσεται με διπλάσιο ποσοστό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όταν αυτά έχουν υποστηριχθεί πολιτικά, δεν αρκεί να βγει να πει ο άνθρωπος αυτός ”Α, εντάξει, τελικά δέχομαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλα καλά”. Ο κόσμος δεν νομίζω ότι χαίρεται να μας βλέπει να συζητάμε για τις καρέκλες. Μια συμφωνία βασίζεται κυρίως σε πολιτικές. Ειδικά η εξωτερική πολιτική για εμάς είναι ταυτοτικό ζήτημα. Το ότι πιστεύουμε στο διάλογο που μεγαλώνει όμως τη χώρα, ισχυροποιεί τη χώρα, το ότι πιστεύουμε σε μια πολιτική που μας ενισχύει και μας μετατρέπει σε μια χώρα που πρωταγωνιστεί στα πιο δύσκολα χρόνια, δεν θα το βάλουμε στη διαπραγμάτευση. Άρα, θεωρώ ότι είναι μια άκαιρη και άκυρη συζήτηση. Επαναλαμβάνω ότι ο μοναδικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία. Οι πολίτες θα αποφασίσουν, όχι εμείς, θα σεβαστούμε την όποια ετυμηγορία».