Η ουκρανική βουλή διόρισε τον Κορέτσκι νέο πρωθυπουργό εν μέσω διαδηλώσεων

Οι Ουκρανοί βουλευτές επικύρωσαν σήμερα τον διορισμό του Σερχίι Κορέτσκι στη θέση του πρωθυπουργού της χώρας εν μέσω ασυνήθιστων διαδηλώσεων στο Κίεβο.

Οι Ουκρανοί βουλευτές επικύρωσαν σήμερα τον διορισμό του Σερχίι Κορέτσκι στη θέση του πρωθυπουργού της χώρας εν μέσω ασυνήθιστων διαδηλώσεων στο Κίεβο για την αποπομπή από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι του υπουργού Άμυνας.

Ο Κορέτσκι, ο πρώην επικεφαλής της κρατικής ενεργειακής εταιρίας Naftogaz, έλαβε 289 ψήφους στο Κοινοβούλιο, ξεπερνώντας κατά πολύ τον απαιτούμενο αριθμό των 226.

Ένα από τα βασικότερα καθήκοντά του θα είναι να προετοιμάσει την Ουκρανία για έναν πέμπτο χρόνο πολέμου με τη Ρωσία, ύστερα από τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις που άφησαν νωρίτερα φέτος εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς θέρμανση και νερό κατά τους δύσκολους χειμερινούς μήνες εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Ο ίδιος, απευθυνόμενος στο Κοινοβούλιο πριν από την ψηφοφορία, δήλωσε ότι ο βασικές του προτεραιότητες είναι η άμυνα και η οικονομική σταθερότητα της Ουκρανίας καθώς και η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ζελένσκι ακόμα εξετάζει τον υποψήφιο για τη Θέση του ΥΠΑΜ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να εξετάζει τον υποψήφιό του για την αντικατάσταση του υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φιόντοροφ, η απομάκρυνση του οποίου πυροδότησε σπάνιες διαμαρτυρίες εν καιρώ πολέμου στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο ήταν μόνο ένας από τους υποψηφίους που συζητούνται, προσθέτοντας ότι θα επανεξετάσει το θέμα και ότι δεν έχουν υποβληθεί ακόμη επίσημες προτάσεις στο κοινοβούλιο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδίαζε ανασχηματισμό του υπουργικού του συμβουλίου προκειμένου να ενισχύσει τις σχέσεις με βασικούς διεθνούς εταίρους.

Ωστόσο η αποπομπή από τον Ζελένσκι του υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φιόντοροφ προκάλεσε ασυνήθιστες σε καιρό πολέμου διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα και αρκετές άλλες πόλεις σήμερα, με εκατοντάδες ανθρώπους, κυρίως νεαρής ηλικίας, να βγαίνουν στους δρόμους. Ο 35χρονος Φιόντορφ, που φέρεται να βρισκόταν σε διαμάχη με το γενικό επιτελείο του στρατού, θεωρήθηκε μεταρρυθμιστής και πολέμιος της διαφθοράς στον κρατικό μηχανισμό.

Στο Κίεβο, περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του Ζελένσκι φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ντροπή!» και κρατώντας πλακάτ με φράσεις όπως «Για ποιο λόγο;» και «Οι Ρώσοι γιορτάζουν».

Ο πρώην υπουργός Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι αρνήθηκε την πρόταση του Ζελένσκι να γίνει σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου. Ο Φιόντορφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι είχε διαμάχη με τον επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι, κατηγορώντας τον ότι παρεμπόδιζε τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Άμυνας.

Ως διάδοχος του Φιόντοροφ ακούγεται το όνομα του υπουργού Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο, ωστόσο ο Ζελένσκι δεν έχει ακόμα υποβάλει την υποψηφιότητα αυτή στο Κοινοβούλιο.

Με βάση το Σύνταγμα της Ουκρανίας, ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να προτείνει υποψηφίους για τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών, ενώ ο πρωθυπουργός προτείνεται από τον κυβερνώντα συνασπισμό. Το κόμμα του Ζελένσκι, ο ‘Υπηρέτης του Λαού’, έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο ανασχηματισμός είναι η δεύτερη αλλαγή πρωθυπουργού από τη ρωσική εισβολή μεγάλης κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022, με τον Κορέτσκι να αντικαθιστά την απερχόμενη Γιούλια Σβιριντένκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ