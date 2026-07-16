Κέρδη 1% για το πετρέλαιο λόγω ανησυχιών για τα Στενά του Ορμούζ

Μικρά κέρδη σημειώνει την Πέμπτη το πετρέλαιο καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καθώς και τον κίνδυνο διαταραχών στον εφοδιασμό μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ειδικότερα, το Brent σημειώνει άνοδο 1.15% στα 85,93 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημειώνει άνοδο 1,29%, στα 80,62 δολάρια ανά βαρέλι. Σημειώνεται πως και οι δύο δείκτες αναφοράς βρίσκονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα.

«Η αγορά εξακολουθεί να αντιδρά με εκπληκτική ηρεμία», δήλωσε στο CNBC ο Ole Hvalbye, αναλυτής της SEB Research. «Φαίνεται λογικό οι τιμές να συνεχίσουν να ανεβαίνουν προς τα 90-95 δολάρια και ίσως ακόμη και να αγγίξουν ξανά το όριο των 100 δολαρίων και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα Στενό του Ορμούζ κλείνουν επανειλημμένα, δημιουργώντας αβεβαιότητα σχετικά με τις ροές πετρελαίου από τον Κόλπο», πρόσθεσε.

Την Τετάρτη, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε παράκτιες αμυντικές εγκαταστάσεις και πυραυλικές βάσεις του Ιράν, αφότου επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό, ενώ από τη μεριά της η Τεχεράνη απείλησε να διακόψει περαιτέρω περιφερειακές εξαγωγές ενέργειας δηλώνοντας πως βρίσκεται σε «υπαρξιακό πόλεμο» με τις ΗΠΑ.

Η κλιμάκωση έρχεται μετά την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για επιστροφή σε σύγκρουση πλήρους κλίμακας και διαταράσσοντας τις ροές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο του ημερήσιου παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) πριν από την έναρξη του πολέμου.