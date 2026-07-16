Συμφωνία ΔΕΗ με Naval για τη συντήρηση των φρεγατών FDI

Στο πλαίσιο του σχεδίου Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (Hellenic Industrial Participation – HIP)

Η Naval Group Hellas, η ελληνική θυγατρική της γαλλικής Naval Group, υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο με την PPC Inspectra, θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ, η οποία είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ για την παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών δοκιμών, επιθεωρήσεων και πιστοποίησης. Η στρατηγική αυτή συμφωνία αποσκοπεί στην υποστήριξη της συντήρησης των νέων φρεγατών FDI του Πολεμικού Ναυτικού, συμβάλλοντας παράλληλα στην υποστήριξη συμμαχικών ναυτικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας της Naval Group με την Ελλάδα, αναδεικνύοντας την PPC Inspectra σε στρατηγικό συνεργάτη της εφοδιαστικής αλυσίδας της Naval Group στο πλαίσιο του Σχεδίου Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (Hellenic Industrial Participation – HIP).

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η PPC Inspectra θα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες δοκιμών και επιθεωρήσεων για την υποστήριξη της συντήρησης των φρεγατών FDI του Πολεμικού Ναυτικού.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Μη καταστροφικούς ελέγχους (Non-Destructive Testing – NDT)

Επιθεωρήσεις καλωδίων, συμπεριλαμβανομένων οπτικών ινών

Επιθεωρήσεις εξοπλισμού με χρήση mini drones

Επιθεωρήσεις ιστών με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAVs)

Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο του Σχεδίου Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP). Η Naval Group συνάπτει συστηματικά συνεργασίες με νέους Έλληνες εταίρους, ενισχύοντας την εφοδιαστική της αλυσίδα και δημιουργώντας σημαντικά και διαρκή οφέλη για την ελληνική βιομηχανία. Οι συνεργασίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ευρύτερη βιομηχανική συνεργασία σε πολλαπλές ναυτικές πλατφόρμες, στον τομέα των πλοίων επιφανείας και των υποβρυχίων, με προοπτική αξιοποίησης στις διεθνείς αγορές.

Για την PPC Inspectra, μέλος του Ομίλου ΔΕΗ, η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Αντανακλά την εμπιστοσύνη και την τεχνική εξειδίκευση της εταιρείας και συμβάλλει στη συνολική δέσμευση του Ομίλου για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών και ψηφιακών δυνατοτήτων, με στόχο την υποστήριξη απαιτητικών έργων κρίσιμων υποδομών, της βιομηχανικής καινοτομίας, της ενεργειακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς.