Παπασταύρου: Νέο υπερσύγχρονο σκάφος για την προστασία των θαλάσσιων περιοχών – Υπογράφηκε το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου

Το πρώτο από τα τρία νέα υπερσύγχρονα σκάφη που θα ενισχύσουν την προστασία και την επιτήρηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών της χώρας παρέλαβε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου.

Το πρώτο από τα τρία νέα υπερσύγχρονα σκάφη που θα ενισχύσουν την προστασία και την επιτήρηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών της χώρας παρέλαβε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου.

Ο υπουργός, μιλώντας στην εκπομπή «News Room» του ΕΡΤnews, κατά τη διάρκεια σύνδεσης από το νέο σκάφος «Σύρνα», στην περιοχή κοντά στο Λαύριο, αναφέρθηκε στη σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για τα θαλάσσια πάρκα, τη διαχείριση των υδάτων και τις επόμενες πολιτικές κινήσεις.

«Σήμερα παραλάβαμε το πρώτο από τα τρία υπερσύγχρονα σκάφη με τα οποία θα ενισχυθεί ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ώστε να μπορεί να προστατεύει και να επιτηρεί συνεχώς τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου.

Όπως τόνισε, «η θάλασσα για τη χώρα μας δεν είναι απλώς περιβάλλον, είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας, του πολιτισμού μας και της ιστορίας μας», υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα διαθέτει «μοναδική βιοποικιλότητα».

Αναφερόμενος στις δυνατότητες των νέων σκαφών, σημείωσε ότι μπορούν να επιχειρούν «παντός καιρού» και να αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες, επιτρέποντας τη συνεχή επιτήρηση περιοχών όπως η Γυάρος, αλλά και των νέων θαλάσσιων πάρκων.

Υπογράφηκε το Προεδρικό Διάταγμα για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι υπέγραψε το Προεδρικό Διάταγμα για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου, το οποίο θα αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία.

«Σήμερα υπέγραψα το Προεδρικό Διάταγμα που θα πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι ώστε η χώρα μας στις αρχές του 2027 να είναι από τις πρώτες, η πρώτη στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ευρώπη», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, θα ακολουθήσει το Προεδρικό Διάταγμα για το θαλάσσιο πάρκο του Ιονίου τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο η Ελλάδα να έχει το 36% των θαλασσών της σε καθεστώς προστασίας.

«Η υποχρέωση όλων των κρατών είναι το 30% μέχρι το 2030. Η Ελλάδα θα κάνει το 36% το 2027», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ολοκληρώνουμε την προστασία των θαλασσών με τα δύο θαλάσσια πάρκα».

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η προστασία των περιοχών αυτών δεν αφορά μόνο τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου, αλλά απαιτεί και μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.

«Ένα πράγμα είναι να φτιάχνεις θαλάσσια πάρκα. Άλλο και πιο σημαντικό είναι να έχεις τα μέσα αλλά και τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι είναι αυτοί που θα κάνουν την επιτήρηση», είπε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ ενισχύεται για πρώτη φορά με 300 μόνιμα στελέχη, «νέους ανθρώπους που αγαπούν το περιβάλλον και το έχουν στην ψυχή τους», οι οποίοι, όπως σημείωσε, «από την Κάρπαθο μέχρι τις Πρέσπες καθημερινά δίνουν μάχη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου».

«Προχωρούμε χωρίς να επηρεαζόμαστε από τη γνώμη οποιουδήποτε»

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει τον σχεδιασμό της με βάση το διεθνές δίκαιο.

«Εμείς προχωρούμε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στα θαλάσσια πάρκα, στην άσκηση της κυριαρχίας μας, χωρίς προφανώς να δίνουμε σημασία ή να μας επηρεάζει η γνώμη οποιουδήποτε», δήλωσε.

«Τηρούμε το διεθνές δίκαιο, τη νομιμότητα, το Δίκαιο της Θάλασσας και αναπτύσσουμε και προστατεύουμε τον θαλάσσιο πλούτο μας», πρόσθεσε.

Νερό: «Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στους λογαριασμούς»

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε εκτενώς και στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Όπως είπε, πρόκειται για «μια ριζική αναδιάρθρωση» στη διαχείριση του νερού, καθώς σήμερα υπάρχουν 735 οργανισμοί διαχείρισης σε όλη τη χώρα.

«Αυτό οδηγεί σε κατακερματισμό και σε σπατάλη, όταν έχουμε ευθύνη να διαχειριστούμε αυτόν τον δημόσιο πόρο με πολύ μεγάλο σεβασμό», σημείωσε. Σύμφωνα με τον υπουργό, η μεταρρύθμιση προβλέπει συνένωση δυνάμεων, με 70 οργανισμούς να ενοποιούνται, ενώ δημιουργούνται δύο μεγάλοι φορείς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη μέσω της ΕΥΔΑΠ.

«Ενώνουμε δυνάμεις ώστε να διασφαλίσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού, να μπορέσουμε να φτιάξουμε δίκτυα, να κάνουμε επενδύσεις», ανέφερε. Ο υπουργός επισήμανε ότι υπάρχουν ακόμη περιοχές με προβλήματα υδροδότησης, αναφέροντας χαρακτηριστικά τον Λαγκαδά, το Χορτιάτη, την Πυλαία – Χορτιάτη και το Ωραιόκαστρο.

«Χρειάζονται επενδύσεις. Χρειάζεται μια συνολική, ολιστική διαχείριση, όχι μόνο για την ύδρευση, αλλά και για την αποχέτευση και την άρδευση», είπε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αυξήσεων στους λογαριασμούς νερού, ο κ. Παπασταύρου ήταν κατηγορηματικός: «Δεν θα έχουμε αυξήσεις». Όπως εξήγησε, στόχος της μεταρρύθμισης είναι η μείωση της σπατάλης και η εξοικονόμηση πόρων. «Έχουμε το φθηνότερο και καλύτερο νερό στην Ευρώπη. Οι λογαριασμοί νερού στην Αττική, στη μητροπολιτική περιοχή της ΕΥΔΑΠ, είναι οι φθηνότεροι στην Ευρώπη μαζί με τη Βουδαπέστη», ανέφερε.

«Ο στόχος είναι να διατηρήσουμε το φθηνότερο και το καλύτερο νερό. Για να το κάνουμε όμως αυτό πρέπει να μειώσουμε τις σπατάλες, να ενώσουμε δυνάμεις», πρόσθεσε.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι έχουν ολοκληρωθεί 103 έργα σε 63 δήμους, συνολικού προϋπολογισμού 142 εκατ. ευρώ, ενώ για πρώτη φορά, όπως είπε, η χώρα διαθέτει εθνική στρατηγική για το νερό.

«Το νερό δεν ανήκει μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Όταν σπαταλούμε το 70%, το σπαταλούμε και από τις επόμενες γενιές», τόνισε.

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027»

Κλείνοντας, ο υπουργός ρωτήθηκε για τον χρόνο των εθνικών εκλογών και τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να κάνουμε ακόμα. Πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι οι μεταρρυθμίσεις στις πολεοδομίες, αλλά και ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών. «Αυτή τη στιγμή ένας πρέπει να είναι ο στόχος: η ωφέλεια στον πολίτη, η αποτελεσματικότητα. Η συνολική προκοπή που υπάρχει στην οικονομία να τη δει ο πολίτης στην τσέπη του», είπε. «Πρέπει να εξαντλήσουμε την τετραετία», κατέληξε ο υπουργός.