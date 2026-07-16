Ιράκ: Drone έπληξε τάνκερ στα ανοικτά του λιμανιού της Βασόρας - Ανεστάλησαν για λίγο οι μεταφορές πετρελαίου

Οι ιρακινές αρχές ανέστειλαν σήμερα για σύντομο χρονικό διάστημα τις φορτώσεις πετρελαίου, αφού ένα drone έπληξε ένα πετρελαιοφόρο στον τερματικό σταθμό της Βασόρας, δήλωσαν στο Reuters τέσσερις ιρακινές πηγές από τον κλάδο του πετρελαίου και τον τομέα ασφαλεία

Οι ιρακινές αρχές ανέστειλαν σήμερα για σύντομο χρονικό διάστημα τις φορτώσεις πετρελαίου, αφού ένα drone έπληξε ένα πετρελαιοφόρο στον τερματικό σταθμό της Βασόρας, δήλωσαν στο Reuters τέσσερις ιρακινές πηγές από τον κλάδο του πετρελαίου και τον τομέα ασφαλείας.

Το drone δεν προκάλεσε ζημιές ή πυρκαγιά και δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος το εξαπέλυσε, πρόσθεσαν οι πηγές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ - Κέρδη 1% για το πετρέλαιο λόγω ανησυχιών για τα Στενά του Ορμούζ

Το περιστατικό δεν ήταν άμεση επίθεση στους τερματικούς σταθμούς ή στα πλοία εκεί, τόνισε στο Reuters ο επικεφαλής της ιρακινής κρατικής εταιρείας εμπορίας πετρελαίου, SOMO. «Δεν ήταν στόχος ο τερματικός σταθμός πετρελαίου της Βασόρας. Στόχος ήταν μια άλλη τοποθεσία. Η φόρτωση γίνεται με κανονικούς ρυθμούς ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πλοίων», δήλωσε ο Αλί Ναζάρ.

Μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο τόνισε ότι το drone έπληξε πλοίο την ώρα που αυτό έπλεε στα ανοιχτά του ιρακινού λιμανιού της Βασόρας. Το πλοίο, που μετέφερε «οχήματα αμερικανικής κατασκευής», είχε αποπλεύσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και επλήγη κοντά σε έναν ιρακινό τερματικό σταθμό πετρελαίου, σύμφωνα με την πηγή.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου πετρελαίου δήλωσε ότι οι φορτώσεις συνεχίζονται στα νότια λιμάνια του Ιράκ και ότι το υπουργείο διερευνά το περιστατικό.

Το πετρελαιοφόρο ρυμουλκήθηκε έξω από το λιμάνι μαζί με ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που ήταν αγκυροβολημένο ως προληπτικό μέτρο, δήλωσαν οι τέσσερις πηγές.

Χθες, ένα drone κατέπεσε στο λιμάνι Φάου του Ιράκ χωρίς να προκαλέσει ζημιές, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι δραστηριότητες στο λιμάνι δεν επηρεάστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ