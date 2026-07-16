Κικίλιας για το λιμάνι της Ραφήνας: «Περισσότερα πλοία, φθηνότερα εισιτήρια»

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η αύξηση των πλοίων έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό και έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Στη λειτουργία του λιμένα της Ραφήνας, στην ασφαλή εξυπηρέτηση της αυξημένης ακτοπλοϊκής κίνησης, στον ανταγωνισμό που έχει οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές εισιτηρίων και στη διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου με την τοπική κοινωνία για το μέλλον του λιμένα, αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στον ρ/σ ΣΚΑΪ 100,3.

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η αύξηση των πλοίων έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό και έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου θα ξεκινήσει διάλογος με τον δήμο και τους τοπικούς φορείς για το μέλλον του λιμανιού και εφόσον η τοπική κοινωνία ζητήσει περιορισμό της ακτοπλοϊκής κίνησης, είναι έτοιμος να προχωρήσει σε σχετική πρωτοβουλία, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας και της ίσης πρόσβασης, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι μια τέτοια επιλογή θα έχει συνέπειες για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, ο υπουργός τόνισε: «Η στρατιωτική ηγεσία, δηλαδή ο λιμενάρχης και η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος, ορίζουν τα θέματα της ασφάλειας. Ο κ. λιμενάρχης αποφάσισε ότι μόνο τέσσερα πλοία θα ελλιμενίζονται. Αυτό επιβάλλουν οι κανόνες ασφαλείας». Για τις ελεύθερες δρομολογήσεις -δηλαδή όχι τις επιδοτούμενες γραμμές από το κράτος- σημείωσε ότι η κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία μπορεί να δηλώσει στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) ότι θέλει να βάλει πλοία σε ένα λιμάνι. «Έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας για το ζήτημα της διανυκτέρευσης ότι «όπως ήδη συμβαίνει, αρκετά πλοία που δεν μπορούν να διανυκτερεύουν στη Ραφήνα πηγαίνουν στο Λαύριο και έχουν γίνει κινήσεις από την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να διευθετηθεί συνολικά το θέμα».

Ο κ. Κικίλιας επανέλαβε ότι η ασφάλεια αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα του υπουργείου, επισημαίνοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι πλοίων σε όλη τη χώρα. Εξήρε, επίσης, το έργο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών και στον επαγγελματισμό των πληρωμάτων, ενώ υπογράμμισε τη συμβολή της ακτοπλοΐας, της ναυτιλίας, του τουρισμού, των υπηρεσιών και του real estate στην ελληνική οικονομία.

Αναφορικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, είπε ότι η δραστηριοποίηση περισσότερων πλοίων στη γραμμή της Ραφήνας έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των τιμών. «Η κυβέρνηση και εγώ- παρά τις δυσκολίες και την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μ. Ανατολή- καταφέραμε τα τελευταία δύο χρόνια να μην αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων. Επομένως, μάς ενδιαφέρει να λειτουργεί ο ανταγωνισμός, καθώς βοηθά στη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών» δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η δραστηριοποίηση περισσότερων πλοίων στο λιμάνι της πόλης είχε ως αποτέλεσμα «τη σημαντική μείωση των τιμών στα εισιτήρια και υπάρχουν εταιρείες που κοστολογούν την επιστροφή στη Ραφήνα στο 1 ευρώ». «Άρα, λοιπόν, οι ταξιδιώτες προτιμούν το λιμάνι της Ραφήνας, γιατί ο ανταγωνισμός έχει λειτουργήσει στην ελεύθερη οικονομία και οι τιμές είναι καλύτερες», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις δυνατότητες της πόλης να εξυπηρετεί τον σημερινό όγκο ακτοπλοϊκής κίνησης και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε παρέμβαση, εφόσον αυτή είναι η επιθυμία της τοπικής κοινωνίας, σημειώνοντας ότι μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου, το υπουργείο θα πραγματοποιήσει διαβούλευση με τον δήμο, την περιφέρεια, τους φορείς και την τοπική κοινωνία. «Εμείς σεβόμαστε, είμαστε μία κυβέρνηση που ακούει τον κόσμο. Αν η δημοτική αρχή, οι κάτοικοι και οι φορείς αποφασίσουν ότι πόλη δεν μπορεί να αντέξει αυτή την κίνηση αυτοκινήτων, τότε θα προχωρήσει το υπουργείο Ναυτιλίας σε πρωτοβουλία, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας και της ίσης πρόσβασης, που θα περιορίζει τον αριθμό των πλοίων, που θα μπορούν να χρησιμοποιούν το λιμάνι της Ραφήνας», δήλωσε, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι μια τέτοια επιλογή θα συνεπάγεται συγκεκριμένες συνέπειες για την τοπική οικονομία, καθώς θα περιοριστεί η κίνηση στο λιμάνι και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και θα επηρεαστεί σημαντικά η εμπορική δραστηριότητα και οι επιχειρήσεις της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ