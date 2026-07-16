Παράκαμψη Χαλκίδας: Η ΜΕΤΚΑ υποδέχθηκε τον Κ. Μητσοτάκη στο εργοτάξιο του έργου

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις κατασκευές που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά μήκος του άξονα.

Το εργοτάξιο της Παράκαμψης Χαλκίδας επισκέφθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, όπου τους υποδέχθηκε ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ, Ντίνος Μπενρουμπή, παρουσιάζοντας την πρόοδο των εργασιών ενός από τα σημαντικότερα οδικά έργα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στη Στερεά Ελλάδα.

Κατά την άφιξή του στο εργοτάξιο, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τη ΜΕΤΚΑ για την πορεία υλοποίησης του έργου και αναφέρθηκε στη σημασία της αποτελεσματικής εκτέλεσης μεγάλων έργων υποδομής.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις κατασκευές που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά μήκος του άξονα, καθώς και στις επόμενες φάσεις υλοποίησης.

Η ΜΕΤΚΑ κατασκευάζει την Παράκαμψη Χαλκίδας και την Παράκαμψη Ψαχνών, συνολικού μήκους περίπου 27 χιλιομέτρων, ένα έργο που θα βελτιώσει σημαντικά τη σύνδεση της Αθήνας με τη Βόρεια Εύβοια, θα αποσυμφορήσει την πόλη της Χαλκίδας και θα αναβαθμίσει το επίπεδο οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Μπενρουμπή επισήμανε ότι έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της χάραξης του έργου και ότι οι εργασίες εξελίσσονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με στόχο την εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή του.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, η Δήμαρχος Χαλκιδέων Ελένη Βάκα, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων.