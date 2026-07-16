Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η εξέλιξη αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου»

Σε δήλωση του με αφορμή την αρχειοθέτηση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ενδεχόμενες ευθύνες του, ο πρώην υπουργός Κώστας Τσιάρας αναφέρει τα εξής:

«Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποτελεί μια εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου», αναφέρει σε δήλωση του με αφορμή την αρχειοθέτηση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ενδεχόμενες ευθύνες του, ο πρώην υπουργός Κώστας Τσιάρας.

Η δήλωση του κ. Τσιάρα:

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία επιχειρήθηκε να εμπλακεί και το όνομά μου, επέλεξα να τηρήσω μια απολύτως θεσμική στάση, αποφεύγοντας τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και αναμένοντας, με σεβασμό, την κρίση της Δικαιοσύνης.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποτελεί μια εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου.

Παράλληλα, όμως αναδεικνύει την ανάγκη ζητήματα που αφορούν πρόσωπα, θεσμούς και τη δημόσια λειτουργία να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα, νηφαλιότητα και σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την ουσιαστική συμβολή του στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην πλήρη αποκατάσταση της πραγματικότητας.

Ως βουλευτής θα συνεχίσω, μαζί με τους συνεργάτες του πολιτικού μου γραφείου, να υπηρετώ με συνέπεια τον θεσμικό μου ρόλο: να βρίσκομαι δίπλα στους πολίτες, να αναδεικνύω τα δίκαια αιτήματά τους, πάντα με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τους θεσμούς».