Διώξεις σε 22 πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανάμεσά τους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, πολιτικοί συνεργάτες, δημόσιοι υπάλληλοι και δικαιούχοι των ενισχύσεων.

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 22 προσώπων για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, πολιτικοί συνεργάτες, δημόσιοι υπάλληλοι και δικαιούχοι των ενισχύσεων.

Η δικογραφία αφορά πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021 και αποτελεί μέρος της ευρύτερης έρευνας της EPPO για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζει ότι από την έρευνα προέκυψαν ενδείξεις συστηματικών παρεμβάσεων στις διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο την παράνομη εκταμίευση ευρωπαϊκών ενισχύσεων.

Το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πρακτικές που ερευνήθηκαν περιλαμβάνουν παράνομες παρεμβάσεις στους διοικητικούς ελέγχους, τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παρεμπόδιση επιτόπιων επιθεωρήσεων, απόκρυψη ή αλλοίωση ελεγκτικών ευρημάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διώκεται για πέντε πράξεις απιστίας. Κατηγορούμενοι είναι επίσης ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας και δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του Οργανισμού για απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Στο εδώλιο παραπέμπονται και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές. Τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο τέταρτος κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων. Σε βάρος του ίδιου βουλευτή έχουν απαγγελθεί επιπλέον κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Στη λίστα των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ακόμη υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, κτηνίατρος του Δημοσίου και σειρά δικαιούχων επιδοτήσεων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόπειρα απάτης με υπολογιστή, ψευδείς βεβαιώσεις και, κατά περίπτωση, ηθική αυτουργία.

Την ίδια ώρα, η EPPO ανακοίνωσε ότι έθεσε στο αρχείο τις υποθέσεις επτά ακόμη εν ενεργεία και δύο πρώην βουλευτών, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικής δίωξης. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται για άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων τρεις πρώην βουλευτές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και ξεχωριστές δικογραφίες που αφορούν καταγγελλόμενες παρατυπίες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισημαίνει ότι όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.