Ουκρανία: Έξι νεκροί σε Σούμι και Οδησσό από ρωσικά πλήγματα

Ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε έξι ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό περίπου 20 άλλων στο Σούμι.

Ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε έξι ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό περίπου 20 άλλων στο Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, και στην Οδησσό, μεγάλο λιμάνι στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Τέσσερα και πλέον χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τα πλήγματα στις δύο πλευρές του μετώπου είναι καθημερινά και εντείνονται εδώ και μήνες, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Στο Σούμι, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένας έφηβος 16 ετών, από ρωσικές βόμβες, δήλωσε μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ, κυβερνήτης της περιφέρειας που βρίσκεται στα σύνορα με τη Ρωσία.

Η περιφέρεια της Οδησσού επίσης στοχοθετήθηκε από ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για πέμπτη συνεχή ημέρα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν και τρεις να τραυματιστούν, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ.

Η Ουκρανία αντιμετώπισε 122 drones εφόδου, εκ των οποίων τα 101 καταρρίφθηκαν, και δύο πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία στην ημερήσια αναφορά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ