Η Κίνα εκφράζει έντονη αντίθεση σε νομοσχέδιο για κυρώσεις των ΗΠΑ σχετικά με αγορές ρωσικού πετρελαίου

Η Κίνα εξέφρασε σήμερα την έντονη αντίθεσή της σε αμερικανικό σχέδιο νόμου που προβλέπει επιβολή κυρώσεων στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κίνα εξέφρασε σήμερα την έντονη αντίθεσή της σε αμερικανικό σχέδιο νόμου που προβλέπει επιβολή κυρώσεων στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί γερουσιαστές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι έλαβαν την έγκριση του Λευκού Οίκου για να προωθήσουν στο Κογκρέσο τις νέες κυρώσεις, που μέχρι πρότινος μπλόκαρε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και είπαν πως η επικαιροποιημένη εκδοχή του κειμένου θα δημοσιοποιηθεί προσεχώς.

«Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις που δεν εδράζονται στο διεθνές δίκαιο και δεν είναι εγκεκριμένες από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας, ο Λιν Τζιάν, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Η Κίνα, από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για πολιτική «δύο μέτρων και δύο σταθμών» και ότι επιστρατεύει «τον καταναγκασμό».

Το Πεκίνο «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των επιχειρήσεων και των πολιτών του», δήλωσε ο Λιν.

Το αμερικανικό σχέδιο νόμου, εφόσον εγκριθεί, θα δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ την εξουσία να επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς και κυρώσεις στις χώρες που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες, μια ζωτικής σημασίας πηγή εσόδων για τη Μόσχα.

Προηγούμενη πρόταση προέβλεπε αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς μέχρι και 500% στις εισαγωγές από χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο, αέριο, ουράνιο και άλλα προϊόντα από τη Ρωσία.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται όλο και πιο απογοητευμένος από την απροθυμία της Μόσχας να διαπραγματευθεί ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

Η ταχεία έγκριση του σχεδίου νόμου δεν είναι ωστόσο εξασφαλισμένη και ο Λευκός Οίκος δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής κάποιο σχόλιο.

Ωστόσο, το ξεμπλοκάρισμα του μέτρου από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας αίρει ένα μεγάλο πολιτικό εμπόδιο για την ψήφιση του κειμένου από τους κοινοβουλευτικούς των δύο στρατοπέδων, που έχουν εκφράσει ήδη διακομματική υποστήριξη στο σχέδιο νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ