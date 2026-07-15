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«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός - Παρατείνεται η προθεσμία

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Αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» - Ως 31/12 οι αιτήσεις
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Αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» κατόπιν της έκδοσης σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 115362/14.07.2026 (Β΄ 4349).

Αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» κατόπιν της έκδοσης σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 115362/14.07.2026 (Β΄ 4349), με τον συνολικό προϋπολογισμό της δράσης να ανέρχεται πλέον σε 76 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Επιπλέον, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.

Η αύξηση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει την πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

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tags:
Κινούμαι Ηλεκτρικά
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Ηλεκτροκίνηση
Ηλεκτρικά οχήματα
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