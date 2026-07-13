Μητσοτάκης: «Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά θα αλλάξει τη Δυτική Αττική» - Έπεσαν οι υπογραφές

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διάρκεια κατασκευής του έργου προβλέπεται στους 36 μήνες, εκφράζοντας την ελπίδα να ολοκληρωθεί ακόμη νωρίτερα.

Με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική.

Η σύμβαση υπεγράφη ανάμεσα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την κοινοπραξία «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», με προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή του Έργου με τις Προαιρέσεις, Απαλλοτριώσεις, Αρχαιολογία και μεταφορά δικτύων ΟΚΩ.

Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής, ενώ το ενέταξε στον συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για τις μεγάλες υποδομές της χώρας, συνδέοντάς το με άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και με τις παρεμβάσεις που προωθούνται για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στο Λεκανοπέδιο.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης αντιπαρέβαλε την εικόνα του Βοτανικού Κήπου με την καθημερινότητα στην περιοχή του Σκαραμαγκά, σημειώνοντας ότι κάθε πρωί τα δελτία κυκλοφορίας αναφέρονται στα προβλήματα που καταγράφονται στην περιοχή. Όπως είπε, η εικόνα που συναντά κανείς περνώντας από τον Σκαραμαγκά «είναι η εικόνα μιας περιοχής στην οποία λες και σταμάτησε ο χρόνος», ενώ χαρακτήρισε τα δύο ημιτελή τούνελ χαρακτηριστικό παράδειγμα έργων που εγκαταλείφθηκαν λόγω πλημμελούς σχεδιασμού και της δημοσιονομικής κρίσης.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής ήταν από τα πρώτα ζητήματα που του είχαν θέσει οι κάτοικοι όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στη Β΄ Αθηνών. «Τα έφερε έτσι η ζωή που δεν είμαι πια βουλευτής του Δυτικού Τομέα αλλά πρωθυπουργός και έχω σήμερα τη μεγάλη τιμή να παρίσταμαι στην υπογραφή ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η παρέμβαση αφορά όχι μόνο τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική αλλά συνολικά το Λεκανοπέδιο.

Αναφερόμενος στη σημασία του έργου, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι θα διευκολύνει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με την Αττική Οδό, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα στα βαρέα οχήματα να κινούνται χωρίς να επιβαρύνουν το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Παράλληλα σημείωσε ότι η παρέμβαση συνδέεται με την ανάπτυξη της περιοχής του Ασπροπύργου, η οποία, όπως είπε, εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό σε σημαντικό κέντρο logistics και διαμετακομιστικού εμπορίου, προσθέτοντας ότι τέτοιες επενδύσεις απαιτούν σύγχρονες υποδομές.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διάρκεια κατασκευής του έργου προβλέπεται στους 36 μήνες, εκφράζοντας την ελπίδα να ολοκληρωθεί ακόμη νωρίτερα. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι κατά την περίοδο των εργασιών θα υπάρξει προσωρινή κυκλοφοριακή επιβάρυνση, σημειώνοντας ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι επιπτώσεις να περιοριστούν στο ελάχιστο. «Μόνο όταν ολοκληρωθεί το έργο θα αντιληφθούμε την τεράστια ανακούφιση που θα προκαλέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης ενέταξε τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο ευρύτερο πρόγραμμα υποδομών της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 προωθούνται έργα που παρέμεναν σε εκκρεμότητα επί δεκαετίες. Όπως είπε, η κυβέρνηση προχωρά στην ολοκλήρωση μεγάλων οδικών αξόνων, διορθώνοντας «ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών».

Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, τον οποίο χαρακτήρισε τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Όπως ανέφερε, ο νέος οδικός άξονας θα αποτελέσει έναν δεύτερο διάδρομο που θα συνδέει τη Βόρεια με τη Νότια Ελλάδα μέσω της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην πρόοδο των εργασιών για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, καθώς και στο Flyover της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στους πρώτους μήνες του 2027. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έργα υψηλής τεχνικής δυσκολίας, τα οποία, όπως είπε, υλοποιούνται από Έλληνες μηχανικούς και εργαζόμενους.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του Λεκανοπεδίου». Όπως είπε, η αντιμετώπισή του απαιτεί συνδυασμό παρεμβάσεων τόσο στις οδικές όσο και στις συγκοινωνιακές υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, στην αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων στις βασικές γραμμές, στην πρόοδο της κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό, αλλά και στην επέκταση του Μετρό προς τη Δυτική Αθήνα, την οποία χαρακτήρισε προσωπική του δέσμευση. Παράλληλα έκανε λόγο για τον σχεδιασμό νέων οδικών έργων στην Αττική, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ευχή να επιστρέψει το 2029 για την παράδοση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά στην κυκλοφορία, καλώντας την ανάδοχο εταιρεία να ολοκληρώσει το έργο πριν από τη λήξη του συμβατικού χρονοδιαγράμματος. «Ξεπεράστε τα χρονοδιαγράμματα προς τη σωστή πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι εννοεί την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου και όχι την παράτασή του.

Δηλώσεις

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας τόνισε: «Το έργο που μπαίνει σήμερα σε τροχιά υλοποίησης κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών στον χάρτη των οδικών υποδομών της Αττικής.

Με την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω και τη σύνδεσή της με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου και τη λεωφόρο Σχιστού, δημιουργείται ένας ενιαίος άξονας από τον Πειραιά μέχρι την Αττική Οδό.

Ουσιαστικά, αυτό το τελευταίο 1,5 χλμ. μαζί με τις αναβαθμίσεις των κόμβων θα προσφέρουν μια αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή για τις μετακινήσεις από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά προς τις δύο εθνικές οδούς, αλλά και την Αττική Οδό.

Έτσι, ένας σημαντικός αριθμός οχημάτων θα επιλέγει τη συγκεκριμένη διαδρομή έναντι της κορεσμένης λεωφόρου Κηφισού.

Συνεπώς, με την τριπλή παρέμβαση Σκαραμαγκά, επιδιώκουμε την αποσυμφόρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, σε μία περιοχή από την οποία διέρχονται ημερησίως περίπου 130.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 βαρέα φορτηγά.

Ενισχύουμε την οδική ασφάλεια, μειώνουμε την περιβαλλοντική επιβάρυνση και βελτιώνουμε την ποιότητα των καθημερινών μετακινήσεων.

Επίσης, εκπληρώνεται ακόμη μια σημαντική δέσμευση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ως αποτέλεσμα ορθής στρατηγικής, προσεκτικής μελέτης και επίμονης προσπάθειας.

Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και να ευχηθώ στον ανάδοχο καλή εξέλιξη των εργασιών, ώστε σε τρία χρόνια, οι πολίτες να παραλάβουν μία σύγχρονη, ασφαλή και λειτουργική οδική υποδομή».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Με την υπογραφή της σύμβασης για τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για ολόκληρο το λεκανοπέδιο και ιδιαίτερα για τη Δυτική Αττική περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη.

Το έργο αυτό θα αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών: θα βελτιώσει τις μετακινήσεις, θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια, θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και θα δώσει νέα αναπτυξιακή δυναμική σε μια περιοχή με σημαντικές δυνατότητες.

Ένα έργο που παρέμενε για περισσότερες από δύο δεκαετίες σε εκκρεμότητα, σήμερα ξεκινά να υλοποιείται. Αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι με σχέδιο, επιμονή και συνεργασία μπορούμε να προχωράμε έργα που έχουν πραγματικό αποτύπωμα για την κοινωνία.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα την αναβάθμιση των υποδομών της χώρας, επενδύοντας σε σύγχρονες και ασφαλείς μετακινήσεις, στη συνδεσιμότητα, στην ανάπτυξη και κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος είπε: «Το έργο του οποίου τη Σύμβαση υπογράφουμε σήμερα αποτέλεσε επανειλημμένα αντικείμενο συζήτησής μου με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικά άμεσων παρεμβάσεων για την κατά το δυνατόν ανακούφιση του κυκλοφοριακού φόρτου στα δυτικά της Αττικής. Έρχεται πλέον η ώρα της δρομολόγησής του. Και είναι γεγονός ότι η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιείται μόλις οκτώ μήνες μετά την προκήρυξη του έργου, χρόνο που όσοι γνωρίζουν από δημόσια έργα αναγνωρίζουν ως χρόνο-ρεκόρ.

Η κατασκευή δύο νέων ανισόπεδων κόμβων και η αναβάθμιση άλλου ενός προβλέπεται πως θα φέρουν σημαντική βελτίωση στην πίεση του δικτύου της Δυτικής Αττικής. Αυτό είναι το άμεσο αποτύπωμα του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, σε συνδυασμό με την αναδιαμόρφωση της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού, θα αυξήσουν την κυκλοφοριακή ικανότητα του οδικού δικτύου, σε μία περιοχή όπου οι ανάγκες εμπορευματικών μεταφορών είναι μεγάλες, ενώ την ίδια στιγμή, θα βελτιώσουν τη σύνδεση του λιμένα Πειραιά με τη Δυτική Αττική και το εθνικό οδικό δίκτυο ενισχύοντας την εφοδιαστική αλυσίδα και κατ’ επέκταση, τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Πρόκειται, συνεπώς, για μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση η οποία, χωρίς να αποτελεί από μόνη της την ολιστική λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, θα βελτιώσει ουσιαστικά τις καθημερινές μετακινήσεις περίπου 130.000 πολιτών που διέρχονται από την περιοχή και ταυτόχρονα, για μια στρατηγική επένδυση που υπηρετεί τόσο την καθημερινότητα των πολιτών όσο και την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.

Η σημερινή υπογραφή αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σωστή προετοιμασία, συνεργασία και αποφασιστικότητα, οι διαδικασίες μπορούν να επιταχυνθούν και τα έργα να περνούν γρήγορα από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Είναι άλλη μια δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη που από σήμερα γίνεται πράξη».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Με την υπογραφή της σύμβασης ένα έργο για το οποίο συζητούσαμε επί χρόνια περνά επιτέλους από τον σχεδιασμό στην πράξη.

Για την Περιφέρεια Αττικής ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά αποτέλεσε εξαρχής έργο πρώτης προτεραιότητας, με τη διοίκηση να εργάζεται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τους αρμόδιους φορείς, ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να φτάσει το έργο στην υλοποίηση.

Στο έργο αυτό δεν μιλάμε μόνο για δρόμους. Μιλάμε για ασφαλέστερες μετακινήσεις, για καλύτερη σύνδεση του Πειραιά με τη Δυτική Αττική και το Θριάσιο Πεδίο, αλλά και για μια ουσιαστική συμβολή στην αποσυμφόρηση του Κηφισού.

Κάθε διαθέσιμο ευρώ αποκτά αξία μόνο όταν μετουσιώνεται σε αποτέλεσμα. Η οδική ασφάλεια, η αντιπλημμυρική προστασία και η ανθεκτικότητα του δικτύου δεν είναι τεχνικοί όροι. Είναι ανθρώπινες ζωές.

Ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκάς είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Όμως, το κυκλοφοριακό της Αττικής δεν αντιμετωπίζεται με μεμονωμένες παρεμβάσεις. Η Αττική χρειάζεται ενιαίο σχεδιασμό, καθαρή ευθύνη και μητροπολιτική διαχείριση. Η Περιφέρεια είναι έτοιμη, εφόσον της ζητηθεί, να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί. Μέσα στο φθινόπωρο θα παρουσιάσει την ολοκληρωμένη πρότασή της για έναν νέο, σύγχρονο Οργανισμό Μητροπολιτικού Σχεδιασμού της Αττικής».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος ανέφερε: «Η υπογραφή της σημερινής σύμβασης σηματοδοτεί τη μετάβαση ενός σύνθετου και ώριμου τεχνικού σχεδιασμού στη φάση της υλοποίησης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες νέες οδικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται στη Δυτική Αττική, αποτέλεσμα εκτεταμένης συγκοινωνιακής, γεωτεχνικής και τεχνικής μελέτης, με στόχο την εξεύρεση της βέλτιστης τεχνικά λύσης για μια περιοχή με ιδιαίτερα αυξημένες κυκλοφοριακές και αναπτυξιακές απαιτήσεις. Με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργείται ένας νέος ενιαίος οδικός άξονας από τον Πειραιά έως την Αττική Οδό, ο οποίος θα λειτουργήσει ως αξιόπιστη εναλλακτική στη λεωφόρο Κηφισού, βελτιώνοντας την κυκλοφορία, την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση κρίσιμων παραγωγικών και εμπορευματικών υποδομών. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που περιλαμβάνει το έργο αποτυπώνουν τη σύγχρονη φιλοσοφία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία οι μεγάλες υποδομές σχεδιάζονται με γνώμονα όχι μόνο τη λειτουργικότητα, αλλά και την ανθεκτικότητα απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις».

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος δήλωσε: «Ο ρόλος της Πολιτείας είναι να δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι να ανταποκρίνονται με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και υπευθυνότητα. Όταν αυτές οι δύο πλευρές λειτουργούν συμπληρωματικά, το αποτέλεσμα είναι έργα που αφήνουν πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Για τη ΜΕΤΚΑ, η συμμετοχή μας στο έργο αποτελεί τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη. Αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να παραδώσουμε ένα έργο υψηλής ποιότητας, με απόλυτη προσήλωση στην ασφάλεια, στα χρονοδιαγράμματα και στις απαιτήσεις που συνοδεύουν ένα έργο τέτοιας σημασίας».

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ Ντίνος Μπενρουμπή, δήλωσε: «Η ΜΕΤΚΑ έχει ήδη δώσει απτά δείγματα επιτυχούς εκτέλεσης σύνθετων οδικών έργων υπό κυκλοφορία. Έτσι δεσμευόμαστε μαζί με τον Κοινοπράκτη μας, που δεν χρειάζεται συστάσεις, να εκτελέσουμε και αυτό το έργο μέσα στις νόμιμες συμβατικές προθεσμίες, και σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Κυριότερο δε όλων με τεράστια προσήλωση στους κανόνες ασφαλείας».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, επίσης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτριος Μαρκόπουλος, οι Βουλευτές Δυτικής Αττικής Αθανάσιος Μπούρας, Αντιπρόεδρος της Βουλής, και Ευάγγελος Λιάκος, Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών Μαρία Συρεγγέλα και Δημήτριος Καλογερόπουλος, Β' Πειραιώς Γεώργιος Βρεττάκος, Μιχαήλ Λιβανός και Ιωάννης Τραγάκης, καθώς και Φθιώτιδας Χρήστος Σταϊκούρας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, οι Δήμαρχοι Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, Αιγάλεω Λάμπρος Σκλαβούνος, Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς, Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, Ελευσίνας Γιώργος Γεωργόπουλος, Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας, Μάνδρας – Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος, Φυλής Χρήστος Παππούς, Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος και ο Αντιδήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας Μιλτιάδης Θεόδοτος, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπος Μυγδάλης και το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» Δημήτριος Κούτρας.

Τεχνικά Στοιχεία

Το έργο θα συντελεστεί μέσα σε μία σχετικά περιορισμένη επιφάνεια περίπου 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, μέσα στην οποία προβλέπεται η κατασκευή 5 επιμέρους υπο-έργων:

Υποέργο 1: η ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (για το τελευταίο 1,5 χιλιόμετρό της) και συγκεκριμένα η νότια απόληξή της στην Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. Στο τμήμα αυτό προβλέπεται και η κατασκευή Τεχνικού Διάτρησης κάτω από την αρχαία Ιερά Οδό.

Υποέργο 2: ο Ανισόπεδος Ημικόμβος Σκαραμαγκά, για τη σύνδεση της ΔΠΛΑ με την Αθήνα και το Σχιστό, με τη μεγάλη γέφυρα 160 μ. πάνω από την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

Υποέργο 3: Η αναβάθμιση του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού με την κατασκευή:

- νέας γέφυρας 135 μ. πάνω από την Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου για την εξυπηρέτηση της κίνησης από Αθήνα προς Σχιστό και

- την ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας (130 μ.) για την εξυπηρέτηση με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ελεύθερης ροής της κίνησης Σχιστό – Κόρινθος, όπου σημειώνονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις (σήμερα εξυπηρετείται από μία λωρίδα και με φανάρι).

Στην περιοχή αναβαθμίζεται και η Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου με 4 λωρίδες ανά κατεύθυνση στο τμήμα αυτό για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας που συγκεντρώνεται στο σημείο συμβολής με τη λεωφόρο Σχιστού.

Υποέργο 4: ο Ανισόπεδος Κόμβος Ναυπηγείων επί της λεωφόρου Σχιστού, για την κατάργηση του σηματοδοτούμενου κόμβου της οδού Παλάσκα, όπου δημιουργούνται καθημερινά ουρές χιλιομέτρων.

Υποέργο 5: ο Ανισόπεδος Ημικόμβος Ασπροπύργου επί της ΔΠΛΑ για τη διασύνδεσή της με τα διυλιστήρια και την Κόρινθο.

Στο έργο περιλαμβάνεται και η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, με συλλεκτήρες ομβρίων που θα διοχετεύουν τα νερά της βροχής από τα ρέματα στις πλαγιές του Αιγάλεω προς τη θάλασσα, προστατεύοντας τις ευαίσθητες υποδομές της παράκτιας ζώνης.