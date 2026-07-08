Ουκρανικά drones έπληξαν τρία ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου σε μία νύχτα

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τρία ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, ρωσικά τάνκερ στην Αζοφική Θάλασσα και αντλιοστάσια αγωγών.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τρία ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, ρωσικά τάνκερ στην Αζοφική Θάλασσα και αντλιοστάσια αγωγών, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι, σε μια μεγάλη νύχτα πληγμάτων από τα ουκρανικά σύνορα μέχρι τα Ουράλια.

Η Ρωσία είναι αντιμέτωπη με μεγάλες ελλείψεις σε καύσιμα σε κάποιες περιοχές καθώς η Ουκρανία έχει εξαπολύσει εκστρατεία με drones κατά των διυλιστηρίων πετρελαίου της και των ενεργειακών της υποδομών, με το Κίεβο να χτυπά στόχους ακόμα πιο μακριά από τα δικά του εδάφη.

Χθες το Κίεβο χτύπησε το διυλιστήριο Ομσκ, το μεγαλύτερο της Ρωσίας, βαθιά στη Σιβηρία, σε απόσταση περίπου 2.700 χιλιομέτρων από έδαφος υπό ουκρανική κατοχή.

Σε ξεχωριστές ανακοινώσεις, το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και οι ειδικές δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν ότι drones έπληξαν τα διυλιστήρια πετρελαίου TANECO και TAIF-NK στο Νιζνεκάμσκ του Ταταρστάν, το διυλιστήριο πετρελαίου Σαρατόφ και τη στρατιωτική αεροπορική βάση Μπορισογκλέμπσκ στην περιφέρεια Βορονέζ.

Ρώσοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τα πλήγματα στις περιφέρειες αυτές, αν και δεν διευκρίνισαν τι στοχοθετήθηκε. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι κατέρριψε 415 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας.

Η Ουκρανία δήλωσε επίσης ότι χτύπησε αντλιοστάσιο πετρελαϊκών προϊόντων στο ρωσικό Μπασκορτοστάν, σε απόσταση 1.450 χιλιομέτρων από έδαφος υπό ουκρανική κατοχή. Ρώσοι αξιωματούχοι δεν έκαναν άμεσα αναφορά σε επίθεση εκεί, αλλά οπτικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αυθεντικότητα του οποίου δεν κατέστη δυνατόν να διασταυρωθεί, φαίνεται να δείχνει το πλήγμα. Η έκταση της ζημιάς που προκλήθηκε από τα πλήγματα αυτά δεν ήταν άμεσα σαφής.

Οι αρχές στο Ταταρστάν, που απέχει περίπου 1.400 χιλιόμετρα από έδαφος υπό ουκρανική κατοχή, δήλωσαν, σύμφωνα με τοπικά μέσα, ότι υπήρξε αριθμός τραυματιών στα πλήγματα στο Νιζνεκάμσκ.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης στο Σαρατόφ, ο Ρομάν Μπουσαργκίν, δήλωσε μέσω Telegram ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν σε ένα πλήγμα που προκάλεσε ζημιές σε «μη στρατιωτικές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις», όπως τις χαρακτήρισε. Το διυλιστήριο του Σαρατόφ είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα της Ρωσίας και τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί κατ’ επανάληψη επιθέσεις από την Ουκρανία.

Το Κίεβο δήλωσε επίσης ότι χτύπησε εννέα πετρελαιοφόρα στην Αζοφική Θάλασσα, βασική δίοδο τροφοδοσίας για τις ρωσικές δυνάμεις στην Κριμαία και άλλα υπό ρωσική κατοχή τμήματα της νότιας Ουκρανίας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ, ο Γιούρι Σλιουσάρ, δήλωσε μέσω Telegram ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στα πλήγματα αυτά, αλλά ότι μόνο δύο τάνκερ, που σύμφωνα με τον ίδιο ήταν άδεια, χτυπήθηκαν.

Κοντά στα ουκρανικά σύνορα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, ο Αλεξάντρ Σουβάεφ, δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν σε πλήγμα με drone σε χωριό κοντά στη μεθόριο.

Η ρωσική Gazprom ανακοίνωσε ότι drones επιτέθηκαν στον σταθμό άντλησης Κρασνονταρσκάγια, που στέλνει αέριο στην Τουρκία μέσω του αγωγού Blue Stream, αλλά ότι οι εξαγωγές δεν επηρεάστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ