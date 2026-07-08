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Ορμούζ: 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο

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Ορμούζ: 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο
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Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι ο αριθμός των ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο ανέρχεται σε 6.000.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (IMO) των Ηνωμένων Εθνών που είναι επιφορτισμένος με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εκτιμά ότι ο αριθμός των ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο ανέρχεται σε 6.000, σύμφωνα με ανακοίνωση στην οποία καταδικάζεται η επανάληψη των εχθροπραξιών στην περιοχή και στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι επιθέσεις μόνο επιτείνουν τον φόβο, την αβεβαιότητα και την απελπισία από την οποία ήδη υποφέρουν οι 6.000 άνθρωποι στην θάλασσα που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία σε αδυναμία να εγκαταλείψουν τον Κόλπο με ασφάλεια», δηλώνει ο Αρσένιο Ντομίνγκες, γενικός γραμματέας του Οργανισμού, στην ανακοίνωση ζητώντας από τους παράγοντες της ναυτιλίας να αποφεύγουν την διέλευση των πλοίων από το Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Στενά του Ορμούζ
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