Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο

Οι ανάγκες του Ισραήλ σε φυσικό αέριο καλύπτονται από κοιτάσματα ανοικτά ακτών της Μεσογείου, κυρίως το Ταμάρ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας και Υποδομών Ελι Κοέν ανακοίνωσε την έναρξη νέου διαγωνισμού για τη διεξαγωγή ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη του Ισραήλ. Οι ανάγκες του Ισραήλ σε φυσικό αέριο καλύπτονται από κοιτάσματα ανοικτά ακτών της Μεσογείου, κυρίως το Ταμάρ, ενώ οι περισσότερες εξαγωγές -κυρίως προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία- προέρχονται από την κοντινή τοποθεσία Λεβιάθαν, 130 χλμ στα ανοιχτά των ακτών.

Και οι δύο τοποθεσίες αποτελούν μέρος της λεκάνης Λεβάντε της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με τον Κοέν, το Ισραήλ επιδιώκει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τόσο τοπικών όσο και ξένων εταιρειών. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών. Η Chevron, η οποία εκμεταλλεύεται το Ταμάρ και το Λεβιάθαν, θα μπορεί να υποβάλει προσφορά ως μέλος μιας κοινοπραξίας.

«Ο τομέας του φυσικού αερίου έχει αποδείξει την οικονομική του βιωσιμότητα», τόνισε ο υπουργός Ενέργειας σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε, προσθέτοντας ότι οι εξαγωγές προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία «βοηθούν στην προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας». Το Ισραήλ ενέκρινε μια συμφωνία 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Δεκέμβριο για την προμήθεια 130 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου στην Αίγυπτο έως το 2040.

Ο διαγωνισμός ήταν έτοιμος να προκηρυχθεί εδώ και μήνες, αλλά καθυστέρησε λόγω περιφερειακών συγκρούσεων. Μια συμφωνία που υπέγραψαν Ισραήλ και Λιβάνου, που θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερες ξένες εταιρείες, έφερε την κατάλληλη στιγμή για την έναρξη της διαδικασίας, δήλωσε ο Κοέν. Σύμφωνα με τον νόμο, τα πρώτα 50 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που ανακαλύπτονται πρέπει να προοριστούν για τοπική κατανάλωση, ενώ τα υπόλοιπα θα μοιράζονται μεταξύ εγχώριας κατανάλωσης και εξαγωγών.

Ο Ισραηλινός Επίτροπος Πετρελαίου Σεν Μπαρ Γιόσεφ εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχουν έως και 400 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Το Ισραήλ καταναλώνει 14 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ άλλα 14 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα εξάγονται. Το Λεβιάθαν κατέχει περίπου 600 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπαρ Γιόσεφ δήλωσε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για το ισραηλινό φυσικό αέριο, αλλά δεν υπάρχει αγωγός. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ δεν διαθέτει επαρκή αποθέματα για εξαγωγή στην Ευρώπη, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει αν οι νέες έρευνες οδηγήσουν σε εντοπισμό μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Πέρυσι, το Ισραήλ χορήγησε άδειες στην BP, την εθνική πετρελαϊκή εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν Socar και την τοπική εταιρεία NewMed Energy για την εξερεύνηση φυσικού αερίου σε ισραηλινά ύδατα. Το φυσικό αέριο είναι στρατηγικής σημασίας στη διπλωματική αρένα και το υπουργείο εκτιμά ότι εκατοντάδες επιπλέον δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί θα εντοπισθούν στην θάλασσα, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Ενέργειας και Υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ