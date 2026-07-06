Εξιχνιάστηκε μεγάλη διαδικτυακή απάτη σε βάρος ναυτιλιακής - Ανακτήθηκαν 4 εκατ. ευρώ

Ταυτοποιήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι. Επίσης, παράλληλα, η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος γνωστής εφοπλίστριας, τύπου Business Email Compromise (BEC), με τη χρήση παραπλανητικών email και «αλίευσης» στοιχείων της εταιρείας, συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ, εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ενώ με άμεσες και συντονισμένες ενέργειες ανακτήθηκαν όλα τα αφαιρεθέντα κεφάλαια.

Από την Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί οι οποίοι εμπλέκονται σε υπόθεση της διαδικτυακής απάτης και συγκεκριμένα το νομικό πρόσωπο που εμφανίζεται ως δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού όπου μεταφέρθηκαν τα χρήματα της απάτης, καθώς και το άτομο που εμπλέκεται στη διαχείρισή του. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο άμεσων και συντονισμένων ενεργειών στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Τμήμα Europol) και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, κατέστη δυνατή η πλήρης ανάκτηση των αφαιρεθέντων κεφαλαίων, συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2025 από εκπρόσωπο της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας, σχετικά με απάτη μέσω υπολογιστή σε βάρος της επιχείρησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, άγνωστοι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και, χρησιμοποιώντας παραπλανητική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσομοίαζε με την εταιρική, καθώς και πλαστές εντολές πληρωμής, πέτυχαν τη μεταφορά του χρηματικού ποσού των 4.000.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα στη Βουλγαρία.

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και συνεργασίας των ελληνικών με τις ξένες υπηρεσίες, κατέστη δυνατή αρχικά η προσωρινή δέσμευση των κεφαλαίων και στη συνέχεια η πλήρης ανάκτησή τους, πριν διακινηθούν σε τρίτους λογαριασμούς, ενώ ταυτοποιήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι. Επίσης, η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Από την ΕΛΑΣ σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης αναγνώρισης και αναφοράς περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης, καθώς η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών και των τραπεζικών ιδρυμάτων υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή ανάκτηση του συνόλου των χρημάτων. Όπως επισημαίνεται, οι απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC) συγκαταλέγονται διεθνώς στις πλέον διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος επιχειρήσεων.

Οι δράστες αποκτούν πρόσβαση ή προσομοιώνουν εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και παρεμβαίνουν σε κρίσιμο στάδιο οικονομικών συναλλαγών, τροποποιώντας τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, ώστε τα χρηματικά ποσά να καταλήξουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.

Για την ενημέρωση των πολιτών, από την αστυνομία τονίζεται ότι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC), καθώς και χρήσιμες συμβουλές πρόληψης και προστασίας για επιχειρήσεις και εργαζομένους, είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, στον ακόλουθο σύνδεσμο: «Απάτες σχετιζόμενες με εταιρικά emails (BusinessEmailCompromise - BEC)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ