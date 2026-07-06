Η Χαμάς διαλύει την κυβέρνηση της Γάζας - Επιμένει στον αφοπλισμό της το Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε σήμερα την ανακοίνωση της Χαμάς περί διάλυσης της κυβέρνησής της στη Λωρίδα τη Γάζας «τέχνασμα»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε σήμερα την ανακοίνωση της Χαμάς περί διάλυσης της κυβέρνησής της στη Λωρίδα τη Γάζας «τέχνασμα» προκειμένου να αποφύγει τον αφοπλισμό της, όπως απαιτούν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Όσο η Χαμάς διατηρεί τα όπλα της, οποιαδήποτε κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας «θα λειτουργεί κατ’ εντολή της Χαμάς», υπογραμμίζει ο Γκιντεόν Σάαρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Το Ισραήλ επιμένει στην πλήρη εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ, με βασικές αρχές τον αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώς και την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας».

Η Χαμάς ότι διέλυσε την ντε φάκτο κυβέρνησή της στη Γάζα και διεμήνυσε ότι είναι έτοιμη να παραδώσει την εξουσία σε μια ομάδα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, καθώς πιέζει το Ισραήλ να τιμήσει άλλα τμήματα ενός βαλτωμένου ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Η υπόσχεση της οργάνωσης να βάλει τέλος στο σώμα που εποπτεύει τα υπουργεία --το οποίο λειτουργούσε για περισσότερο από μία δεκαετία-- είναι ένα σημαντικό τμήμα του σχεδίου για τη μεταπολεμική Γάζα που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την έναρξη μιας εύθραυστης κατάπαυσης πυρός με το Ισραήλ τον Οκτώβριο.

Η Χαμάς δήλωσε ότι τα υπουργεία και το προσωπικό που έχει διορίσει θα παραμείνουν και ότι θα εξακολουθήσουν να εποπτεύουν την ασφάλεια και την αστυνόμευση σε τμήματα της Γάζας που απέμειναν υπό τον έλεγχό της μετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ. Το διορισμένο από τον Τραμπ Συμβούλιο Ειρήνης, που συστάθηκε για να εποπτεύσει το σχέδιο, δήλωσε ότι σημειώνει την κίνηση της Χαμάς. Πρόσθεσε, όμως, ότι «στην τελική, η εκτίμησή μας θα καθοδηγηθεί από πράξεις, όχι από υποσχέσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί στις κρίσιμες ανάγκες των ανθρώπων της Γάζας».

Δεν υπάρχει κάποιο άμεσο σχόλιο από το Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί η Χαμάς για επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας και ότι δεν προχωρά σε άλλα τμήματα του σχεδίου, που καλεί τις ισραηλινές δυνάμεις να αποσυρθούν από τη Γάζα καθώς η Χαμάς θα καταθέτει τα όπλα.

Ο μικρός παράκτιος θύλακας παραμένει σωρός ερειπίων περισσότερα από δυόμιση χρόνια από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, μετά τις πολυαίμακτες επιθέσεις της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς αρνείται να αφοπλιστεί μέχρι το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα, η τελευταία από τις οποίες σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους σήμερα, σύμφωνα με υγειονομικούς στον θύλακα. Το Ισραήλ λέει πως οι επιθέσεις του στη Γάζα μετά την εκεχειρία έχουν σκοπό να αποτρέψουν απειλές από μαχητές.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Πόλη της Γάζας σήμερα, ο Ισμαήλ αλ Ταουάμπτα, διευθυντής του γραφείου για τα ΜΜΕ της κυβέρνησης της Χαμάς, δήλωσε πως ο επικεφαλής του σώματος εποπτείας της «Κυβερνητικής Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης» παραιτήθηκε και ότι το ίδιο το σώμα διαλύθηκε.

Πρόκειται για «απόδειξη της σοβαρότητας αυτών των μέτρων, στην εφαρμογή των συμφωνημένων διευθετήσεων, και για να διευκολυνθεί η διαδικασία διοικητικής μετάβασης στην υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας» είπε ο Ταουάμπτα.

Βάσει του υποστηριζόμενου από τον Τραμπ σχεδίου, η Χαμάς υποτίθεται ότι θα παραδώσει την εποπτεία της κυβέρνησης σε μια Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, μία ομάδα Παλαιστίνων τεχνοκρατών που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής αυτής της Εθνικής Επιτροπής, ο Αλί Σάαθ, δήλωσε πως η 15μελής Επιτροπή του είναι έτοιμη να αναλάβει στη Γάζα μόλις «υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι και οι συνθήκες που επιτρέπουν τη λειτουργία της».

«Οι θεμελιώδεις απαιτήσεις για την επιτυχία της επιτροπής είναι η ύπαρξη μιας αρχής και ενός νόμου υπό σαφές πλαίσιο αναφοράς, και ενός όπλου που θα υπόκειται σε αυτή την αρχή», έγραψε ο Σάαθ σε ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.

Ισραηλινά στρατεύματα ελέγχουν πάνω από το 60% της Γάζας, πραγματοποιώντας περιπολίες σε αυτό που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει ουδέτερη ζώνη για αποτροπή επιθέσεων της Χαμάς. Ο Νετανιάχου λέει πως το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από την περιοχή.

Ο καταστροφικός αεροπορικός και χερσαίος βομβαρδισμός της Γάζας από το Ισραήλ προκάλεσε τον εκτοπισμό σχεδόν ολόκληρου του πληθυσμού των δύο εκατομμυρίων κατοίκων, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν τώρα σε αντίσκηνα ή κατεστραμμένα κτίρια σε μια στενή παράκτια λωρίδα εδάφους που κυβερνάται από τη Χαμάς.

Αξιωματούχοι στον τομέα της υγείας στη Γάζα δήλωσαν ότι ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σκότωσε σήμερα ένα ζευγάρι σε διαμέρισμα στη συνοικία Τελ αλ Χάουα της Πόλης της Γάζας.

Άλλα δύο πλήγματα --το ένα σε αντίσκηνο όπου μένουν εκτοπισμένοι και το άλλο σε όχημα στη Χαν Γιούνις στον νότο-- σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν τουλάχιστον άλλους 20, σύμφωνα με υγειονομικούς.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε αμέσως τα περιστατικά αυτά.