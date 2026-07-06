Στην Επ. Οικονομικών η Κύρωση Παραχώρησης του Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας - Το μήνυμα Μαρκόπουλου

Με τη συζήτηση επί της Αρχής άρχισε η επεξεργασία του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τη συζήτηση επί της Αρχής άρχισε η επεξεργασία του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας» στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος τόνισε ότι η Σύμβαση αυτή έρχεται να βοηθήσει και να δώσει νέες δυνατότητες για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που έχει αντιμετωπίζει οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Από την παραχώρηση αυτή, σημείωσε ο υφυπουργός, «θα προκύψουν περισσότερες από 100 νέες θέσεις εργασίας και αυτό δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί».

Η επένδυση αυτή είπε ο κ. Μαρκόπουλος «έρχεται να απαντήσει στην προσπάθεια που καταβάλλεται στην Δυτική Μακεδονία προκειμένου όλη η περιοχή να εισέλθει δυναμικά στον Τουριστικό Χάρτη». Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας, παρατήρησε ο υφυπουργός «έφθινε και απαξιωνόταν» και τόνισε ότι «τα εθνικά πλεονεκτήματα που έχουμε θα πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος όλων των πολιτών αλλά πολύ περισσότερο για τις τοπικές κοινωνίες». Ο κ. Μαρκόπουλος, ξεκαθάρισε πως «αυτό που παρέχεται στον ιδιώτη επενδυτή είναι το δικαίωμα χρήση και λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσας, υπό όρους όμως. Δεν εκχωρούμε κάτι. Προστατεύτε η δημόσια περιουσία. Παραχωρούμε, δεν ξεπουλάμε. Το δημόσιο διατηρεί τον εποπτικό του ρόλο».

Ο υφυπουργός, χαρακτήρισε «λάθος και αντιπαραγωγική την προσέγγιση της "σκανδαλοποίησης" απέναντι σε αυτή την Σύμβαση» καθώς όπως είπε υπήρξε «μια ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων. Ακολούθησε περίοδος ωρίμανσης. Έγινε ανοικτός διεθνής διαγωνισμός όπου συμμετείχαν αρχικά τρείς υποψήφιες εταιρείες. Στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού πέρασαν οι δύο από τις τρείς εταιρείες. Υπήρξε ανεξάρτητος εκτιμητής, η PRICE WATER HOUSE COOPERS. Ζητήθηκαν βελτιωμένες προσφορές μετά από έλεγχο του ΔΣ του Υπερταμείου. Η εταιρεία που ανακηρύχθηκε ως προτιμητέος επενδυτής έδωσε βελτιωμένη οικονομική πρόταση και μάλιστα με εγγυημένα για το δημόσιο έσοδα».

Σχετικά με το συνολικό ύψος των 5,3 εκατ. ευρώ έσοδα για το δημόσιο από την Σύμβαση, ο κ. Μαρκόπουλος επισήμανε ότι «αυτό το ποσό αφορά μόνο το ελάχιστο εγγυημένο ποσό που θα εισπράξει το δημόσιο, εάν η επένδυση αναπτυχθεί σωστά το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει τα 7 εκατ. ευρώ ή ακόμα πολλά περισσότερα εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο». Επίσης, πρόσθεσε ο υφυπουργός ότι από την παραχώρηση διασφαλίζεται απόλυτα η ελεύθερη πρόσβαση κοινού. Υπάρχει ξεκάθαρη μέριμνα για την ασφάλεια στις χιονοδρομικές πίστες, όπως και η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών και για τους 12 μήνες του έτους. Ο υφυπουργός είπε πως «η κατάσταση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου στην Βασιλίστα,, σήμερα είναι αναγνωρισμένο από όλους ότι χρειάζονται παρεμβάσεις. Η επένδυση αυτή, πατά σε μοντέλα που έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν να γίνονται στην χώρα μας αλλά και σε καλές πρακτικές από άλλες χώρες. Είναι, πραγματικά κρίμα, η Βασιλίτσα να παραμείνει εγκλωβισμένη σε μια εικόνα που δεν πρέπει να είναι».

Η Επιτροπή αποφάσισε την ερχόμενη Τετάρτη, στις 10 το πρωί, να διεξαχθεί η ακρόαση φορέων και στη μία το μεσημέρι της ίδιας ημέρας να πραγματοποιηθεί η τρίτη και τελευταία συνεδρίασή του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής έχει προγραμματίσει το σχέδιο νόμου να εισαχθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.