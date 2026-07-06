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Ζελένσκι: «Παράλογο» που η παραγωγή συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας δεν καλύπτει τη ζήτηση

Newsroom
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Ζελένσκι: «Παράλογο» που η παραγωγή συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας δεν καλύπτει τη ζήτηση
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για την έλλειψη οπλικών συστημάτων ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στους ρωσικούς πυραύλους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για την έλλειψη οπλικών συστημάτων ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, υπογραμμίζοντας πως είναι «παράλογο» που η παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

«Είναι απλώς παράλογο που, στον σύγχρονο κόσμο, η παραγωγή δεν έχει αυξηθεί ακόμη στα επίπεδα που απαιτούνται για την προστασία ανθρώπων από την τρομοκρατία των βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε πως η Ουκρανία έχει την τεχνογνωσία για την παραγωγή τέτοιων οπλικών συστημάτων, σημειώνοντας πως εφόσον εξασφάλιζε άδεια από τις ΗΠΑ για να κατασκευάσει συστήματα Patriot, «η παραγωγή θα επαρκούσε όχι μόνο για την άμυνα της Ουκρανίας αλλά και για τη βοήθεια εταίρων που τα έχουν ανάγκη».

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tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Αμυντικές δαπάνες
Πύραυλος
Όπλα
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