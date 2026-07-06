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Ξεπέρασαν τους 3.500 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα

Newsroom
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Ξεπέρασαν τους 3.500 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα
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Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων.

Ξεπέρασαν τους 3.500 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 3.535 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων.

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tags:
Βενεζουέλα
νεκροί
Σεισμός
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