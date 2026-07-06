Τουλάχιστον 22 νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο

Στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Τουλάχιστον 22 είναι οι νεκροί στο Κίεβο και τα περίχωρά του από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, παραμονή της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία αναμένεται ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Στο περιθώριο της συνόδου αυτής, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, με την ελπίδα ότι θα δοθεί μια νέα ώθηση στις ειρηνευτικές προσπάθειες, που βρίσκονται τώρα σε νεκρό σημείο, σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή.

Από τα χθεσινοβραδινά πλήγματα έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι στο Κίεβο και άλλοι 7 στο Βισνέβε, μια πόλη κοντά στην πρωτεύουσα. Οι τραυματίες ανέρχονται σε δεκάδες, με βάση τον πιο πρόσφατο απολογισμό των ουκρανικών αρχών.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σήμερα το απόγευμα τους διασώστες να ανασύρουν έναν νεκρό από τα χαλάσματα μιας οκταώροφης πολυκατοικίας στο Κίεβο. Από την αυλή του κτιρίου ακούγονταν οι κραυγές μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με τις αρχές, τριάντα κτίρια της πρωτεύουσας υπέστησαν ζημιές από τους βομβαρδισμούς, όπως η πολυκατοικία όπου κατοικούσε η Άννα Μίσκο, 36 ετών, στη συνοικία Ποζνιάκι. Η γυναίκα είπε ότι δεν ανέμενε τέτοιους βομβαρδισμούς, τόσο σύντομα μετά τη μαζική ρωσική επίθεση της 2ας Ιουλίου, από την οποία σκοτώθηκαν 31 άνθρωποι στο Κίεβο. «Αλλά δεν αγνοούμε τους συναγερμούς. Έχω ένα παιδί και πάντα κατεβαίνουμε στο υπόγειο», είπε. Αυτή τη φορά πιστεύει ότι επέζησε «από θαύμα» επειδή οι πρώτοι όροφοι του κτιρίου χτυπήθηκαν.

Στη συνοικία Ποντίλσκι, δημοσιογράφοι του AFP είπαν ότι είδαν ένα συγκρότημα κατοικιών με μια τεράστια τρύπα στους επάνω ορόφους.

Στο Βισνένε, στα προάστια του Κιέβου, οι νεκροί είναι 7, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν θύματα στα χαλάσματα. Οι διασώστες ανέφεραν επίσης ότι «μια κατοικημένη ζώνη ερευνάται για τον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών», χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τη ζώνη αυτή, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Ο ρωσικός στρατός λέει ότι τα πλήγματα αυτά ήταν «αντίποινα» για εκείνα που εξαπέλυσε η Ουκρανία στο ρωσικό έδαφος και διαβεβαιώνει ότι πλήττει μόνο στόχους που συνδέονται με τον στρατό ή με τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα.

Σύμφωνα με την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας, η Μόσχα εξαπέλυσε 68 πυραύλους και 351 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν 37 και 326 αντιστοίχως.