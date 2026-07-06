Ρούτε: Σημαντικός ο ηγετικός ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, στις εργασίες της συνόδου αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναφέρθηκε στον ρόλο της Τουρκίας και του προέδρου της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ό,τι αφορά το μέλλον της Συμμαχίας. Σε συνέντευξη Τύπου πριν από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά στις 7 Ιουλίου στην Αγκυρα κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Συμμαχίας.

Οι σύμμαχοι «πρέπει να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθεια πυραύλων και συστημάτων αναχαίτισης», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Μαρκ Ρούτε τόνισε τη σημασία της Τουρκίας για το ΝΑΤΟ. Ευχαρίστησε την Αγκυρα και τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη φιλοξενία, κάνοντας λόγο για έναν «εξαιρετικό χώρο διεξαγωγής» της συνόδου.

Τόνισε ότι «η Τουρκία, συνολικά, παραμένει πραγματικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφαλείας του ΝΑΤΟ», προσθέτοντας «και τη σημασία» της γεωγραφικής θέσης της και του ηγετικού ρόλου της. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, αναμένεται να επικεντρωθεί στις εξής προτεραιότητες: στην εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις αμυντικές δαπάνες, στη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, οι ηγέτες θα εξετάσουν την υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν στη σύνοδο του 2025 σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες, τη διατήρηση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία και την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας. Η σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζεται η συζήτηση για τον επιμερισμό των βαρών μεταξύ των συμμάχων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ενώ παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας. Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, στις εργασίες της συνόδου αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.