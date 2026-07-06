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Στη Ρώμη οι απευθείας συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου

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Στη Ρώμη οι απευθείας συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου
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Όπως έγινε γνωστό παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν.

Στη Ρώμη, στις 15 και 16 Ιουλίου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Το ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια συνάντησης στη δεξαμενή σκέψης «Council of Foreign Relations, στην Ουάσινγκτον.

Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρεσβευτών.

Όπως έγινε γνωστό παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν.

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tags:
Ισραήλ
Λίβανος
Ιταλία
Χεζμπολάχ
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