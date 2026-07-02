Συνάντηση Μητσοτάκη με τον υποψήφιο για τη θέση του ΓΓ του ΟΗΕ, Μακί Σαλ

Με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης και υποψήφιο για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Μάκι Σαλ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης και υποψήφιο για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Μάκι Σαλ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Σαλ παρουσίασε στον πρωθυπουργό το πρόγραμμα και τις βασικές προτεραιότητες της υποψηφιότητάς του για την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο της Αφρικής και των χωρών του Παγκόσμιου Νότου στο σύστημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης, καθώς και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στο σημερινό διεθνές περιβάλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ