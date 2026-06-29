Πιερρακάκης: «Εθνική επιτυχία» το Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ

«Εθνική επιτυχία» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης το Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, που εγκαινιάστηκε το απόγευμα σε χώρο της ΔΕΘ.

«Εθνική επιτυχία» χαρακτήρισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης το Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, που εγκαινιάστηκε το απόγευμα σε χώρο της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η επένδυση έχει, παράλληλα, και ένα σαφές οικονομικό αποτύπωμα καθώς, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης διαχειρίζεται κάθε χρόνο προμήθειες ανθρωπιστικής βοήθειας αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο ετήσιος όγκος τους φθάνει τα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Αυτό δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία, τις επιχειρήσεις, τους προμηθευτές, τις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και για τα ερευνητικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια που μπορούν να συνεισφέρουν με καινοτομία, τεχνογνωσία και εξειδικευμένη γνώση» τόνισε ο κ.Πιερρακάκης.

Συμπλήρωσε, δε, ότι το Κέντρο μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής για την ελληνική επιχειρηματικότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερη συμμετοχή στις διεθνείς προμήθειες και στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

«Και, το σημαντικότερο, δεν μιλάμε για ένα έργο υποδομής που ενδέχεται να αποδώσει καρπούς κάποια στιγμή στο μέλλον. Μιλάμε για μια δομή που ήδη παράγει απτά αποτελέσματα. Μέσα στους πρώτους μήνες λειτουργίας του, το Κέντρο υποστήριξε 21 διεθνείς αποστολές, διαχειρίστηκε περισσότερα από 20.000 κυβικά μέτρα ανθρωπιστικού υλικού και συνέβαλε στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε κρίσεις που εκτείνονται από το Αφγανιστάν και τη Μιανμάρ έως τη Μοζαμβίκη και το Σουδάν».

Ο κ.Πιερρακάκης ανακοίνωσε, επίσης, ότι το νέο Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης θα στεγαστεί σε έναν σύγχρονο χώρο στο Καλοχώρι, ο οποίος ήδη διαμορφώνεται κατάλληλα για τον σκοπό αυτό.

«Στο πλαίσιο αυτό», πρόσθεσε, «έχω ήδη δώσει εντολή στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο να προχωρήσει στην προετοιμασία του νέου μόνιμου Κέντρου Logistics του Οργανισμού σας, ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος επισήμανε, από την πλευρά του, ότι το Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ, είναι ήδη σε λειτουργία και υποστηρίζει αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλο τον κόσμο.

«Ενισχύοντας την ικανότητα του ΔΟΜ να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσματικά στις κρίσεις, συνεισφέρει άμεσα στην ανθρωπιστική αποστολή του Οργανισμού και ταυτόχρονα ενδυναμώνει τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως στρατηγικό κέντρο logistics και ανθρωπιστικής δράσης», πρόσθεσε.

Ο κ. Λοβέρδος τόνισε, ακόμη, ότι το Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ, ο οποίος λειτουργεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ, αντανακλά την μακροχρόνια δέσμευση της Ελλάδας στην πολυμέρεια και στο σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. «Ως ιδρυτικό μέλος του ΟΗΕ και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας την τρέχουσα περίοδο, η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι οι πολύπλοκες προκλήσεις του καιρού μας μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με διεθνή συνεργασία και αποτελεσματικές συμπράξεις. Ο ΔΟΜ είναι στην πρώτη γραμμή αυτών των προσπαθειών και η Ελλάδα είναι περήφανη να υποστηρίζει την αποστολή του», σημείωσε.

H στρατηγικής σημασίας απόφαση του ΔΟΜ να επιλέξει τη Θεσσαλονίκη ως έδρα του Κέντρου Εφοδιαστικής Αλυσίδας αναδεικνύει τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως πόλη με γεωγραφικά πλεονεκτήματα και σύγχρονες υποδομές, τόνισε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

Όπως επισήμανε πέρα από την εφοδιαστική αλυσίδα, στόχος του κέντρου είναι να βοηθήσει να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται.

«Θέλουμε μια πόλη που να προσελκύει διεθνείς οργανισμούς και επενδύσεις και συνδέει την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ευθύνη», υπογράμμισε ο κ. Αγγελούδης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίηση αυτού του οράματος.

Την πεποίθηση ότι η ισχυρή αυτή δομή logistics αυτή θα αποτελέσει την αρχή για μια μακροχρόνια συνεργασία ανάμεσα στον ΔΟΜ, την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη εξέφρασε η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Οργανισμού για τη Διαχείριση και τη Mεταρρύθμιση SungAh Lee, η οποία είχε υπογράψει πριν από ένα χρόνο τη συμφωνία με τον κ. Πιερρακάκη για την δημιουργία του Κέντρου.

Τόνισε ότι περισσότερο από τα γραφεία και τον χώρο της αποθήκης αυτό που έχει σημασία είναι «η οικογένεια που θα πάρει βοήθεια στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της».

«Πίσω από κάθε παλέτα που κινείται από το Κέντρο βρίσκεται κάποιος που έχει χάσει το σπίτι του, που έχει ξεριζωθεί μετά από σύγκρουση ή φυσική καταστροφή, κάποιος που περιμένει βοήθεια να φτάσει. Στη δουλειά μας στον ΔΟΜ, η ταχύτητα είναι αξιοπρέπεια, η αξιοπιστία σημαίνει προστασία και η ετοιμότητα σημαίνει συχνά τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή του και το θάνατο», υπογράμμισε.

Η κ. Lee αναφέρθηκε και στις ευκαιρίες για ανάπτυξη που θα προκύψουν για τις τοπικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και εξέφρασε την βούληση του ΔΟΜ να προχωρήσει σε συνεργασίες με πανεπιστήμια και τον ιδιωτικό τομέα.

Την ευχή το Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Θεσσαλονίκης να αποτελέσει για πολλά χρόνια φάρο αλληλεγγύης, ετοιμότητας και ανθρωπισμού, διατύπωσε ο διευθυντής του, Lado Gvilava.

«Η φιλοδοξία μας είναι ξεκάθαρη, να χτίσουμε στη Θεσσαλονίκη ένα κέντρο που θα διακριθεί στα logistics στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, αποτελεσματικό, βιώσιμο και έτοιμο για το μέλλον. Θέλουμε το Κέντρο να είναι τόπος γνώσης, καινοτομίας, συνεργασίας και ευκαιρίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ