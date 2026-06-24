Deal άνω των 700 εκατ. δολαρίων για Τραμπ - Ερντογάν: Κινητήρες των ΗΠΑ σε τουρκικά μαχητικά

Πρόκειται για μια κίνηση υψηλού συμβολισμού προς την Aγκυρα, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί εκεί τον επόμενο μήνα.

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατ. δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Πρόκειται για μια κίνηση υψηλού συμβολισμού προς την Aγκυρα, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί εκεί τον επόμενο μήνα.

Οι κινητήρες, οι οποίοι κατασκευάζονται από την General Electric, προορίζονται για το Kaan, το πρώτο εγχώριας παραγωγής μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας. Το συγκεκριμένο εγχείρημα ξεκίνησε το 2016, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Aγκυρας, ως μέλους του ΝΑΤΟ, να ενισχύσει την αμυντική της αυτονομία. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατ. δολάρια.

Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε γενικές γραμμές θερμές επί προεδρίας Τραμπ, ο οποίος πλέκει τακτικά το εγκώμιο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ωστόσο, η διμερής σχέση έχει δοκιμαστεί από μια μακροχρόνια διαφωνία, η οποία προέκυψε μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να αποπέμψει την Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και να της επιβάλει κυρώσεις, όταν η Άγκυρα προμηθεύτηκε το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το εν λόγω σύστημα συνιστά απειλή για την ασφάλεια. Ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς από τη Νέα Υόρκη, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε εγείρει ενστάσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανεπίσημης εξέτασης του αιτήματος και δεν έχει δώσει το πράσινο φως για την έγκριση του πακέτου, σύμφωνα με δύο από τις πηγές, μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Παρά ταύτα, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Reuters, ενώ θα ακολουθήσει η επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η απόφαση για τη συμφωνία έρχεται σχεδόν έναν χρόνο αφότου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε παραπονεθεί δημόσια για «κωλυσιεργία» στις διαδικασίες.

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, εν μέσω εντάσεων στο εσωτερικό της Συμμαχίας σχετικά με τον καταμερισμό των βαρών, τις αμυντικές δαπάνες, αλλά και τις αμερικανικές επικρίσεις για τον ρόλο των συμμάχων στις προσπάθειες να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.