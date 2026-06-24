Κικίλιας: «Συμμαχία Ελλάδας - Ιταλίας για ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία και λιμάνια»

Εστιάζοντας στην ελληνική ναυτιλία, ο κ. Κικίλιας επανέλαβε ότι ο ελληνόκτητος στόλος αποτελεί τον ισχυρότερο στόλο διεθνώς.

«Η Ελλάδα και η Ιταλία θα συνεχίσουν να δίνουν κοινές μάχες για την υπεράσπιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και των ευρωπαϊκών λιμένων, καθώς και για μια δίκαιη και ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλιακής βιομηχανίας που δεν θα επιβαρύνει τη μέση ευρωπαϊκή οικογένεια», τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, από τη Ρώμη, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο διεθνές συνέδριο «Shaping the Future of Shipping Summit 2026 - Forging Partnerships for Resilience» και των επαφών που πραγματοποίησε με την πολιτική ηγεσία της Ιταλίας και κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Πάνελ του International Chamber of Shipping Summit, στο οποίο συμμετείχαν η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, ο Υπουργός Βιώσιμης Κινητικότητας της Μάλτας, Chris Bonett και ο Διοικητής της Διώρυγας του Παναμά, ο κ. Κικίλιας ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και των ευρωπαϊκών λιμένων για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι το 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης και ότι αυτό επηρεάζει άμεσα τις κοινωνίες, τη μέση ευρωπαϊκή οικογένεια και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη οφείλει να αξιοποιήσει τη ναυτιλία και τα λιμάνια της ως στρατηγικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είχε επισημανθεί και στην έκθεση Ντράγκι, η ευρωπαϊκή οικονομία καλείται να καλύψει το χάσμα ανταγωνιστικότητας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «για το επόμενο τέταρτο του αιώνα, οι μεγάλες συμφωνίες που αφορούν τα ναυπηγεία, την ενέργεια, τη ναυτιλία, τις μαρίνες και τον κλάδο της κρουαζιέρας - οι οποίες θα προσφέρουν ανάπτυξη και πολλές ευκαιρίες απασχόλησης - θα πραγματοποιηθούν μέσω της θάλασσας».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της ενότητας και του κοινού βηματισμού των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, τονίζοντας ότι η ελληνική και η ιταλική ναυτιλιακή κοινότητα αποτελούν ισχυρούς πυλώνες της ευρωπαϊκής οικονομίας, με άμεση σύνδεση με την κοινωνία και την πραγματική οικονομία.

Αναφερόμενος στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS) και στη μετάβαση στα νέα καύσιμα, ο κ. Κικίλιας τόνισε την ανάγκη ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων πολιτικών που δεν θα υπονομεύουν την ευρωπαϊκή ναυτιλία ούτε θα μεταφέρουν δραστηριότητα σε μη ευρωπαϊκά λιμάνια της Μεσογείου. «Θέλουμε να έχουμε λιμάνια στα οποία η παγκόσμια ναυτιλία θα βρίσκει κόμβους και δεν θα ωθεί τα πλοία μας προς το νότιο τμήμα της Μεσογείου, προς μη ευρωπαϊκά λιμάνια», υπογράμμισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός προειδοποίησε ότι υπέρμετρες επιβαρύνσεις στον κλάδο θα μετακυλιστούν αναπόφευκτα στην πραγματική οικονομία. «Δεν επιδιώκουμε να διαπράξουμε πολιτική ή οικονομική αυτοκτονία», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η γραφειοκρατία της Ε.Ε. οφείλει να αντιληφθεί τις συνέπειες που μπορούν να έχουν μη ρεαλιστικές πολιτικές για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια, τις μεταφορές και τις τιμές των προϊόντων.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Ιταλικής Κυβέρνησης και Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Matteo Salvini. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσία και της Πρέσβεως της Ελλάδας στην Ιταλία, κας Ελένης Σουρανή, συζητήθηκαν οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ελληνική και η ιταλική ναυτιλία, οι οποίες μαζί εκπροσωπούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον κοινό βηματισμό τους για την προστασία της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών λιμένων και για μια δίκαιη και ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλιακής βιομηχανίας, η οποία δεν θα επιβαρύνει τη μέση ευρωπαϊκή οικογένεια. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι με την εφαρμογή της κοινής λογικής μπορούν να προωθηθούν λύσεις που αξιοποιούν πλήρως το συγκριτικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, συμβάλλοντας στην άνθηση των ναυτικών επαγγελμάτων και στην ευημερία των κοινωνιών.

Παράλληλα, τέθηκε η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας, η διατήρηση της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και η συνέχιση της προώθησης κοινών θέσεων σε ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και των λιμένων της Μεσογείου.

Ο Υπουργός είχε επίσης συνάντηση με την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών της Ιταλίας, Edoardo Rixi και τον Υπουργό Βιώσιμης Κινητικότητας της Μάλτας, Chris Bonett. Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι οι τέσσερις χώρες πρωταγωνιστούν στην ευρωπαϊκή ναυτιλία και μοιράζονται μία μοναδική συναντίληψη λόγω της θέσης τους στη Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη συνεργασία έχει πλέον αποκτήσει σταθερά χαρακτηριστικά και αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα σε έναν κρίσιμο τομέα για τις οικονομίες και τις κοινωνίες τους.

Στο πλαίσιο των επαφών του στη Ρώμη, ο Υπουργός συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο του Ομίλου JJ Denholm Limited και επόμενο Πρόεδρο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS), John Denholm, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ICS, Θωμά Καζάκου, καθώς και με τον Πρόεδρο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Grimaldi, Emanuele Grimaldi.

Κατά τις συζητήσεις επιβεβαιώθηκε η κοινή προσήλωση στον κομβικό ρόλο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου στη διαμόρφωση των πολιτικών για το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της προστασίας των ναυτικών σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Εστιάζοντας στην ελληνική ναυτιλία, ο κ. Κικίλιας επανέλαβε ότι ο ελληνόκτητος στόλος αποτελεί τον ισχυρότερο στόλο διεθνώς, ενώ συνέδεσε τη ναυτιλία με την προοπτική ανάπτυξης και κοινωνικής ανόδου για την επόμενη γενιά. «Πρόκειται για θέσεις εργασίας με καλές αποδοχές. Πρόκειται για το μέλλον της επόμενης γενιάς των Ευρωπαίων. Πρόκειται για μια ευκαιρία να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε ξανά», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Μάλτα οικοδόμησαν ιστορικά την ισχύ τους μέσα από το θαλάσσιο εμπόριο.