Αβραμόπουλος: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για Qatargate - «Η υπόθεση δεν με αφορούσε ποτέ»

Ο κ. Αβραμόπουλος υπογραμμίζει πως δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του στην υπόθεση “Fight Impunity”, ενώ αναφέρει πως «το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια».

Ανακοίνωση με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με έκδοση εντάλματος σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές του Βελγίου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate εξέδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της ΕΕ.

Ο κ. Αβραμόπουλος υπογραμμίζει πως δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του στην υπόθεση “Fight Impunity”, ενώ αναφέρει πως «το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια».

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή.

Σημειώνεται πως στις εκλογές του 2023, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και πρώην Επίτροπος της ΕΕ εξελέγη βουλευτής Ηλείας με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου

«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση “Fight Impunity”.

Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.

Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό “Fight Impunity”, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το “Fight Impunity”, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».