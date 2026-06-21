«Απέτυχε παταγωδώς» - Ο Τραμπ παραιτεί τον Στάρμερ

Την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «απέτυχε παταγωδώς».

Την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «απέτυχε παταγωδώς». Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και την ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ!). Του εύχομαι τα καλύτερα!» επεσήμανε.

Η ανάρτηση Τραμπ έρχεται μετά από πληθώρα δημοσιευμάτων στα βρετανικά ΜΜΕ ότι ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει την παραίτησή του τη Δευτέρα και να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των Εργατικών. Η πίεση προς τον Βρετανό πρωθυπουργό αυξάνεται εδώ και μήνες, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε, όταν ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος, Άντι Μπέρναμ, κέρδισε έδρα στο κοινοβούλιο, αποκτώντας τη δυνατότητα να διεκδικήσει επίσημα την ηγεσία του κόμματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Observer, ο Στάρμερ συζητούσε το μέλλον του με τη σύζυγό του στην πρωθυπουργική κατοικία του Τσέκερς πριν λάβει την τελική του απόφαση. Ανώτερα στελέχη των Εργατικών φέρονται να αναμένουν σαφή τοποθέτηση για το πολιτικό του μέλλον ακόμη και τη Δευτέρα. Παρ’ όλα αυτά, κυβερνητική πηγή τόνισε ότι ο πρωθυπουργός παραμένει συγκεντρωμένος στο έργο του, υπενθυμίζοντας και τις πρόσφατες δηλώσεις του ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του.