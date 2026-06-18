Μητσοτάκης από Σύνοδο Κορυφής: «Χρέος μας η μείωση στην τιμή του αργού να περάσει στην αντλία»

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή», ανέφερε.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής Πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το Diesel και τη βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας με αυτό τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μία συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι, τους οποίους έχουμε θέσει, απαιτούνε και αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων που δεν είναι άλλα από την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και προσέθεσε: «Και βέβαια, ταυτόχρονα, θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μη συμβάλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών».

Ο πρωθυπουργός, στη συνέχεια, επισήμανε: «Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά στην άμυνα. Η άμυνα είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα αν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ