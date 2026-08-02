Πιερρακάκης: Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση. Είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, αναφέρει ο ΥΠΕΘΟΟ.

Στις δράσεις της κυβέρνησης για την στήριξη της κοινωνίας από τις πιέσεις που δέχεται από την αύξηση των τιμών, αναφέρθηκε – μεταξύ άλλων- ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Real News». Όπως ανέφερε ο ΥΠΕΘΟΟ η μείωση του δημοσίου χρέους, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής αποτέλεσαν εργαλεία για μέτρα στήριξης.

Πρόσθεσε ότι αν συνθήκες δυσκολέψουν περισσότερο, «δεν θα αφήσουμε τους πολίτες μόνους τους».

Ενόψει της επερχόμενης ΔΕΘ και των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας» και πρόσθεσε ότι σε αυτό «θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του».

Επίσης ο ΥΠΕΘΟΟ έκανε αναφορά στους «υπαρκτούς κινδύνους» που προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι εμπορικές συγκρούσεις και η χαμηλή ανάπτυξη στην Ευρώπη, οι οποίοι επηρεάζουν όλες τις οικονομίες, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Πρόσθεσε ότι «ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση. Είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε».

Καταλήγοντας ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «μέχρι την τελευταία ημέρα της τετραετίας θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό για το οποίο μας εξέλεξαν οι πολίτες. Να υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις, να διορθώνουμε πολιτικές όταν χρειάζεται, να ακούμε την κοινωνία και να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι».

Αναλυτικά η συνέντευξη του ΥΠΕΘΟΟ κ. Πιερρακάκη:

Η άνοδος των τιμών στην ενέργεια απειλεί να τροφοδοτήσει έναν νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων. Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για να προστατεύσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και με ποια στοχευμένα εργαλεία σκοπεύετε να παρέμβετε εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί;

Κάθε φορά που δημιουργούνται νέες πιέσεις στο εισόδημα των πολιτών, η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Αυτό κάναμε και τώρα. Έχουμε ήδη διαθέσει περίπου 850 εκατ. ευρώ μέσα στο 2026 για να περιορίσουμε τις συνέπειες της αύξησης του ενεργειακού κόστους και συνεχίζουμε τον Αύγουστο με την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να στηρίξουμε τις μεταφορές και να δημιουργήσουμε ένα ανάχωμα απέναντι σε πιθανές ανατιμήσεις στην αγορά. Έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τη βούληση. Σήμερα η κυβέρνηση μπορεί να στηρίζει την κοινωνία επειδή τα προηγούμενα χρόνια έκανε τη δύσκολη δουλειά. Μειώσαμε το δημόσιο χρέος, πετύχαμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυξήσαμε τα δημόσια έσοδα μέσα από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι, αν οι συνθήκες δυσκολέψουν περισσότερο, δεν θα αφήσουμε τους πολίτες μόνους τους.

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα τετραετές πρόγραμμα με φορολογικές παρεμβάσεις και ενίσχυση των εισοδημάτων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το βάρος θα πέσει στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, που συνεχίζουν να πιέζονται από την ακρίβεια, τι μπορούν να περιμένουν; Θα δοθεί προτεραιότητα σε μόνιμες φοροελαφρύνσεις που θα ενισχύσουν την αγοραστική τους δύναμη;

Η ΔΕΘ δεν θα αφορά μια αποσπασματική δέσμη μέτρων. Θα παρουσιάσουμε ένα συνεκτικό σχέδιο τετραετίας. Η λογική μας είναι απλή. Να μπορεί κάθε πολίτης να βρει τον εαυτό του σε αυτό το σχέδιο. Ο μισθωτός που θέλει να βλέπει την εργασία του να ανταμείβεται. Ο συνταξιούχος που ζητά μεγαλύτερη σιγουριά. Ο νέος που κάνει τα πρώτα του βήματα. Ο αγρότης που παράγει και κρατά ζωντανή την ελληνική περιφέρεια. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Και οι επιχειρήσεις που επενδύουν, καινοτομούν και δημιουργούν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Δεν βλέπουμε αυτές τις ομάδες ανταγωνιστικά. Η ανάπτυξη έχει αξία μόνο όταν μοιράζεται δίκαια και όταν φτάνει σε όλους.

Οι μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις θα έχουν κεντρική θέση στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, γιατί είναι ο πιο σταθερός τρόπος να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Δεν είναι όμως η μόνη μας προτεραιότητα. Το σχέδιό μας συνδυάζει καλύτερους μισθούς, στήριξη της παραγωγής και περισσότερες επενδύσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για να ενισχύσουμε μόνιμα την αγοραστική δύναμη και να διασφαλίσουμε ότι η πρόοδος της οικονομίας γίνεται πρόοδος για όλους.

Παρουσιάσατε ένα πακέτο μέτρων για το ιδιωτικό χρέος. Ωστόσο, το σημαντικότερο ίσως σκέλος του, η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, παραμένει ανενεργό, καθώς η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει. Πότε θα είναι έτοιμη και μπορείτε να εγγυηθείτε ότι οι νέες ρυθμίσεις θα δώσουν πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες;

Η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 21 Σεπτεμβρίου. Από εκείνη τη στιγμή θα ολοκληρωθεί ένα συνολικό πλαίσιο ρυθμίσεων που δίνει πραγματικά δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες. Η προστασία της πρώτης κατοικίας θα συνδέεται με μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση των οφειλών, η οποία περιλαμβάνει και τη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να μπορεί να διασωθεί η κύρια κατοικία.

Ήδη λειτουργούν οι 72 δόσεις, ήδη εφαρμόζεται ο νέος εξωδικαστικός για οφειλές από 5.000 ευρώ και οι συνεπείς δικαιούχοι του νόμου Κατσέλη πληρώνουν αισθητά χαμηλότερες δόσεις, έως και 300 ευρώ λιγότερα κάθε μήνα.

Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χρέη του παρελθόντος. Θέλουμε να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους, να επιστρέψουν στην οικονομική δραστηριότητα και να σχεδιάσουν ξανά το μέλλον τους με ασφάλεια.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από την ευρωπαϊκή, όμως το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο ασταθές. Ποιον κίνδυνο φοβάστε περισσότερο;

Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι εμπορικές συγκρούσεις και η χαμηλή ανάπτυξη στην Ευρώπη επηρεάζουν όλες τις οικονομίες. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η διαφορά είναι ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις από μια πολύ ισχυρότερη αφετηρία. Η οικονομία μας αναπτύσσεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η ανεργία τον Ιούνιο έπεσε στο 8% και οδεύει σε ιστορικά χαμηλά, η χώρα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση. Είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά τελείωσε. Σε έναν κόσμο που αλλάζει καθημερινά, η μεγαλύτερη απειλή είναι ο εφησυχασμός. Γι' αυτό επιμένουμε στη δημοσιονομική σοβαρότητα και στις μεταρρυθμίσεις. Αυτές είναι που κάνουν την ανάπτυξη διατηρήσιμη.

Εδώ και χρόνια μιλάμε για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Αν σας ζητούσα να μου πείτε μία μόνο μεταρρύθμιση που θα αλλάξει πραγματικά την ελληνική οικονομία μέσα στην επόμενη πενταετία, ποια θα ήταν;

Η αύξηση της παραγωγικότητας. Μπορεί να ακούγεται τεχνικός όρος, αλλά στην πραγματικότητα πίσω του κρύβονται όλα όσα συζητάμε για την οικονομία. Καλύτεροι μισθοί, περισσότερες επενδύσεις, ισχυρότερες επιχειρήσεις, μεγαλύτερες εξαγωγές, περισσότερη καινοτομία.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς μεγαλύτερη ανάπτυξη. Χρειάζεται διαφορετική ανάπτυξη. Το 2% ανάπτυξη είναι η αφετηρία, δεν είναι ο προορισμός μας. Στόχος μας είναι μια οικονομία που δημιουργεί μεγαλύτερη αξία, αξιοποιεί την τεχνολογία, επενδύει στη γνώση και αυξάνει σταθερά την παραγωγικότητα.

Αυτό προϋποθέτει ψηφιοποίηση παντού, ταχύτερη Δικαιοσύνη, καλύτερες δεξιότητες, περισσότερες επενδύσεις και μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας σε κάθε τομέα της οικονομίας. Αν κερδίσουμε αυτό το στοίχημα, τότε θα αυξηθούν οι μισθοί, θα ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα και η ελληνική οικονομία θα γίνει πιο ανθεκτική απέναντι σε κάθε διεθνή κρίση.

Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση δεν είναι ένας νόμος. Είναι η οριστική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας.

Η Ελλάδα σήμερα έχει καλύτερα δημόσια οικονομικά από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αν προκύψει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος τους επόμενους μήνες, πού θα κατευθυνθεί; Σε φοροελαφρύνσεις, σε αυξήσεις εισοδημάτων ή σε ταχύτερη μείωση του χρέους;

Δεν θα έβαζα αυτά τα τρία σε αντιπαράθεση. Αν κάτι μάθαμε από την τελευταία δεκαετία είναι ότι η δημοσιονομική σταθερότητα, η μείωση του χρέους και η ενίσχυση του εισοδήματος δεν είναι αντίθετοι στόχοι. Είναι συμπληρωματικοί. Ακριβώς επειδή μειώνουμε το δημόσιο χρέος και αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της χώρας, μπορούμε σήμερα να επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης. Αν είχαμε ακολουθήσει τον εύκολο δρόμο των ελλειμμάτων και της υπερχρέωσης, δεν θα είχαμε αυτή τη δυνατότητα.

Αν δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι να ενισχύσουμε μόνιμα το διαθέσιμο εισόδημα. Κυρίως μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι μόνιμες μειώσεις φόρων αυξάνουν το εισόδημα κάθε μήνα, στηρίζουν την κατανάλωση, ενισχύουν τις επενδύσεις και δημιουργούν νέες προϋποθέσεις ανάπτυξης.

Η κοινωνική πολιτική χρειάζεται ισχυρή οικονομία. Και η ισχυρή οικονομία αποκτά νόημα όταν τα οφέλη της επιστρέφουν στην κοινωνία.

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Πόσο από αυτό το τεράστιο πακέτο έχει φτάσει πραγματικά στην ελληνική αγορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πόσο βέβαιος είστε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ λόγω των σφιχτών προθεσμιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στις πρώτες χώρες της Ευρώπης στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε ήδη εισπράξει 24,6 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 70% των συνολικών πόρων, και κινούμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην επίτευξη των οροσήμων. Όλα αυτά τα χρήματα έχουν πέσει στην αγορά.

Το σημαντικό όμως δεν είναι μόνο η απορρόφηση. Είναι ότι αυτοί οι πόροι μετατρέπονται σε επενδύσεις, καλύτερες υποδομές, χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νέες θέσεις εργασίας. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν χρηματοδοτεί απλώς την ανάπτυξη αλλά την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Και ο στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ αυτής της ευκαιρίας για την ελληνική οικονομία.

Παρά τα υψηλά κέρδη των τραπεζών και τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, η ψαλίδα μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων παραμένει από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Πώς σχεδιάζει το Υπουργείο να πιέσει για φθηνότερο δανεισμό και πραγματική διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά;

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν διανύσει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν από το 43,6% το 2019 στο μόλις 3,3% σήμερα. Η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος ήταν μια απαραίτητη προϋπόθεση για να γυρίσει σελίδα η ελληνική οικονομία.

Τώρα, όμως, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι να χρηματοδοτήσουν περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καινοτομία. Υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο. Για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων, οι ελληνικές τράπεζες χορηγούν περίπου 62 ευρώ σε δάνεια. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει χώρος για περισσότερη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Το κόστος στέγασης εξελίσσεται στον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για τα νοικοκυριά και τους νέους. Πέρα από τα προγράμματα τύπου «Σπίτι μου», υπάρχουν στο τραπέζι νέα φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα ή παρεμβάσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση;

Το στεγαστικό είναι πράγματι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Γι' αυτό και η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε σε μία μόνο παρέμβαση. Έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολιτικών: το πρόγραμμα «Σπίτι μου», την επιστροφή ενός ενοικίου κάθε χρόνο, τα φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά ακίνητα, τις παρεμβάσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση και την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις υπηρετούν την ανάγκη να αυξήσουμε την προσφορά κατοικιών. Όμως, χρειάζεται σοβαρότητα. Η στεγαστική πολιτική δεν μπορεί να εξελίσσεται σε διαγωνισμό εξαγγελιών. Κάθε μέτρο πρέπει πρώτα να αξιολογείται. Να βλέπουμε τι αποδίδει, τι χρειάζεται βελτίωση και πού απαιτούνται νέες παρεμβάσεις. Παρακολουθούμε στενά τα αποτελέσματα και, όπου χρειαστεί, θα κινηθούμε ξανά.

Όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τι πρέπει να κάνει η Ν.Δ για να προσεγγίσει ξανά ποσοστά αυτοδυναμίας;

Η μεγαλύτερη παγίδα για κάθε κυβέρνηση είναι να αρχίσει να σκέφτεται τις επόμενες εκλογές αντί για την επόμενη μέρα της χώρας. Εμείς, δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτή τη λογική.

Μέχρι την τελευταία ημέρα της τετραετίας θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό για το οποίο μας εξέλεξαν οι πολίτες. Να υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις, να διορθώνουμε πολιτικές όταν χρειάζεται, να ακούμε την κοινωνία και να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.

Ταυτόχρονα, όμως, δεν πρέπει να χαθεί ο μεγάλος ορίζοντας. Η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση που να σχεδιάζει όχι μόνο για τους επόμενους μήνες, αλλά για την επόμενη δεκαετία. Να επενδύει στην παραγωγικότητα, στις νέες τεχνολογίες, στις επενδύσεις, στην παιδεία και στις ευκαιρίες για τους νέους.

Η πολιτική δεν κρίνεται στις μετρήσεις της εβδομάδας, αλλά στο αποτύπωμα που αφήνει. Στόχος μας είναι, στο τέλος της τετραετίας, η Ελλάδα να είναι πιο ισχυρή,