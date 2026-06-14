East Mediterranean Energy Center: Τι κρύβεται πίσω από το νέο ενεργειακό στρατηγείο της Ανατολικής Μεσογείου

Η ίδρυση του East Mediterranean Energy Center από Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και ΗΠΑ σηματοδοτεί την προσπάθεια να αποκτήσει μόνιμη θεσμική βάση η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η υπογραφή της διακήρυξης για την ίδρυση του East Mediterranean Energy Center (EMEC) στο Χιούστον του Τέξας στις 11 Ιουνίου, αποτέλεσε το κεντρικό γεγονός της φετινής Υπουργικής Συνάντησης του Σχήματος Συνεργασίας 3+1 για την Ενέργεια.

Τη διακήρυξη στήριξαν η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη συμμετοχή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας, Chris Wright, του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλη Δαμιανού, του πρέσβη του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Dr. Yechiel Leiter, και του γενικού διευθυντή του ισραηλινού υπουργείου Ενέργειας Moshe Dayan.

Αν και η δημιουργία του νέου κέντρου παρουσιάστηκε ως πρωτοβουλία έρευνας και συνεργασίας, πίσω από την κίνηση αυτή διαφαίνεται η προσπάθεια των τεσσάρων χωρών να αποκτήσει μόνιμη θεσμική βάση η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ίδρυση του EMEC έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ατζέντα του σχήματος 3+1 διευρύνεται σημαντικά, μια πρόθεση που είχε ανακοινώσει και πριν από λίγες ημέρες ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από το βήμα ημερίδας για την ενέργεια του ΕΒΕΑ. Η κοινή δήλωση των τεσσάρων χωρών περιλαμβάνει από την ενεργειακή ασφάλεια και την ανάπτυξη υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου έως τις περιφερειακές υποδομές, τις διασυνδέσεις, την έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και την προστασία κρίσιμων υποδομών. Το νέο κέντρο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ο μόνιμος κόμβος γύρω από τον οποίο θα οργανωθεί αυτή η συνεργασία τα επόμενα χρόνια.

Η αμερικανική σφραγίδα στην επόμενη μέρα της Ανατολικής Μεσογείου

Πέρα από τη δημιουργία ενός νέου κέντρου συνεργασίας, η πρωτοβουλία για το East Mediterranean Energy Center αποτυπώνει και κάτι ευρύτερο: την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκτήσουν πιο μόνιμη και θεσμική παρουσία στις ενεργειακές εξελίξεις της Ανατολικής Μεσογείου. Η κοινή δήλωση δεν περιορίζεται σε ζητήματα έρευνας ή ακαδημαϊκής συνεργασίας, αλλά αναφέρεται στην ενεργειακή ασφάλεια, στην ανάπτυξη υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, στις περιφερειακές υποδομές, στις διασυνδέσεις και στην προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων.

Το γεγονός ότι οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν στη διαμόρφωση ενός μόνιμου Οδικού Χάρτη Συνεργασίας και στη δημιουργία ομάδας εργασίας για την κυβερνοασφάλεια και τη φυσική ασφάλεια κρίσιμων υποδομών δείχνει ότι το σχήμα 3+1 επιχειρεί να ξεπεράσει τον χαρακτήρα των περιοδικών υπουργικών συναντήσεων. Στόχος φαίνεται να είναι η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συντονισμού γύρω από ζητήματα που συνδέονται όχι μόνο με την ενέργεια, αλλά και με τη στρατηγική σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Γιατί ο IMEC αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία

Ξεχωριστή θέση στις συζητήσεις κατέλαβε ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEC), τον οποίο οι συμμετέχοντες περιέγραψαν ως σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των εφοδιαστικών αλυσίδων. Η αναφορά μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς ο διάδρομος συνδέεται με τη φιλοδοξία δημιουργίας νέων εμπορικών, ενεργειακών και μεταφορικών διαδρομών μεταξύ Ασίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Για την Ελλάδα, η αυξανόμενη έμφαση στον IMEC αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναδεικνύει τον ρόλο της χώρας ως πύλης εισόδου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, συνδέεται με τη συζήτηση για τις ενεργειακές διασυνδέσεις, τα λιμάνια, τις υποδομές μεταφοράς και τα δίκτυα που μπορούν να ενισχύσουν τη θέση της Ανατολικής Μεσογείου στον νέο γεωοικονομικό χάρτη. Υπό αυτό το πρίσμα, το East Mediterranean Energy Center φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως χώρος διαλόγου για την ενέργεια, αλλά και ως πλατφόρμα που θα παρακολουθεί και θα υποστηρίζει πρωτοβουλίες οι οποίες επηρεάζουν τη συνολική οικονομική και στρατηγική αρχιτεκτονική της περιοχής.

Η νέα ατζέντα της ενέργειας και της ασφάλειας

Αν κάτι ξεχωρίζει στη νέα αυτή πρωτοβουλία, είναι ότι η συζήτηση δεν αφορά πλέον αποκλειστικά την παραγωγή και μεταφορά ενέργειας. Σημαντική θέση κατέχουν πλέον η κυβερνοασφάλεια και η προστασία κρίσιμων υποδομών, στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία των σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν στη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας για την κυβερνοασφάλεια και τη φυσική ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών, μία από τις πρώτες συγκεκριμένες δράσεις που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει και τη μετατόπιση της ενεργειακής συζήτησης διεθνώς. Οι αγωγοί, τα δίκτυα μεταφοράς, οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και οι λοιπές ενεργειακές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζονται πλέον όχι μόνο ως οικονομικές υποδομές αλλά και ως κρίσιμα στοιχεία εθνικής και περιφερειακής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, το νέο κέντρο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως χώρος συνάντησης της ενεργειακής πολιτικής, της τεχνολογικής καινοτομίας και της στρατηγικής συνεργασίας.

Κατά την τελετή υπογραφής της διακήρυξης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε ιστορική τη δημιουργία του EMEC, υπογραμμίζοντας ότι το νέο σχήμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα μόνιμο πλαίσιο προώθησης της περιφερειακής σταθερότητας, της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής συνεργασίας. Όπως ανέφερε, το κέντρο θα φέρει κοντά την επιστημονική γνώση, την ακαδημαϊκή αριστεία, τον ιδιωτικό τομέα, την τεχνολογική καινοτομία και την ενεργειακή τεχνογνωσία, δημιουργώντας νέες συνέργειες μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Για την Ελλάδα, η αναβάθμιση του σχήματος 3+1 αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς συμπίπτει με την ενίσχυση του ενδιαφέροντος μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών ομίλων για τη χώρα. Στο περιθώριο της συνάντησης στο Χιούστον, ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας συζήτησε με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Chris Wright τόσο την προγραμματισμένη ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil στο Βορειοδυτικό Ιόνιο το 2027 όσο και το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Chevron για την Ελλάδα στον τομέα των υδρογονανθράκων. Το γεγονός ότι οι εξελίξεις αυτές συζητήθηκαν παράλληλα με την ίδρυση του East Mediterranean Energy Center ενισχύει την εικόνα ότι η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζεται πλέον ως ενιαίος χώρος ενεργειακής συνεργασίας, επενδύσεων και στρατηγικού συντονισμού.

Το επόμενο διάστημα θα φανεί ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει το East Mediterranean Energy Center στην πράξη. Ωστόσο, οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο της συνάντησης του 3+1 δείχνουν ότι οι τέσσερις χώρες επιδιώκουν να περάσουν από τις περιοδικές πολιτικές διαβουλεύσεις σε μια πιο οργανωμένη, μόνιμη και πολυεπίπεδη συνεργασία. Υπό αυτή την έννοια, το EMEC δεν αποτελεί απλώς ένα νέο κέντρο έρευνας, αλλά την πρώτη προσπάθεια να αποκτήσει η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ μια σταθερή θεσμική βάση με ορίζοντα τα επόμενα χρόνια.

