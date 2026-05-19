Wall Street: Chips και ομόλογα ρίχνουν τους δείκτες

Τελευταία ενημέρωση: 17:49

Πτωτικές κινήσεις καταγράφουν οι δείκτες στην Wall Street την Τρίτη, με το αρνητικό κλίμα στις μετοχές των ημιαγωγών και τις ολοένα μεγαλύτερες ανησυχίες για την ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων που θέτουν σε αμφισβήτηση την ανάπτυξη της οικονομίας, να μην αφήνουν τα περιθώρια για να τοποθετηθούν οι επενδυτές, παρά το γεγονός πως πήραν ευχάριστα νέα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι είχε αναβάλει την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,37% στις 49.503 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολισθαίνει 0,90% στις 7.334 μονάδες, υποχωρώντας για τρίτη σερί ημέρα. Διευρύνει τις χθεσινές του απώλειες (-0,50%) ο Nasdaq, καθώς κινείται στο -1,47% και στις 25.703 μονάδες.

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων επιδεινώνει το κλίμα στην αγορά, με το 10ετές ομόλογο του Δημοσίου να αυξάνεται περίπου 5 μονάδες βάσης, φτάνοντας περίπου στο 4,66%.

«Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στο ίδιο μακροοικονομικό πλαίσιο που είναι απαράδεκτο για τις μετοχές», δήλωσε η Ipek Ozkardeskaya, ανώτερη αναλύτρια της Swissquote Bank.

«Η αγορά επιστρέφει στην τιμολόγηση μακροοικονομικών και γεωπολιτικών κινδύνων - και αυτό επηρεάζει αρνητικά τις μετοχές τεχνολογίας που έχουν ανακάμψει μέχρι στιγμής» πρόσθεσε.

Επίσης, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου έφτασε να ενισχύεται κατά 3,5 μονάδες βάσης στο 5,181%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και 19 χρόνια μετά την εβδομαδιαία έκθεση για την απασχόληση του ADP.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Έκθεσης Απασχόλησης του ADP, που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα σήμερα, ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ δημιούργησε 42.250 θέσεις εργασίας την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, με τις προσλήψεις να ενισχύονται για δεύτερη εβδομάδα σερί.

Μετά το 1% που έχασε χθες η Nvidia, σήμερα υποχωρεί εκ νέου 1,5%, συνεχίζοντας πτωτικά για τρίτη ημέρα. Οι επενδυτές αποσύρονται από τα «βαριά χαρτιά» των ημιαγωγών, τα οποία έχουν βοηθήσει τις αμερικανικές μετοχές να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά φέτος.

«Αυτή είναι μια ανάσα που πραγματικά άξιζε ο κλάδος μετά από ένα επικό ράλι», δήλωσε στο CNBC ο Τζεντ 'Ελερμπροκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management. Είναι μια «ενδιαφέρουσα στιγμή για την αντιστροφή, καθώς έρχεται λίγες μόνο ημέρες διαπραγμάτευσης πριν η μεγαλύτερη μετοχή τσιπ στον κόσμο ανακοινώσει τα εξαιρετικά κέρδη και τις προβλέψεις της», αναφερόμενος στην Nvidia η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της αύριο μετά το κλείσιμο της Wall Street.

Την Τετάρτη, οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για περαιτέρω πληροφορίες αναφορά με την διχασμένη ψηφοφορία μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, με τα μισά μέλη να υποστηρίζουν την χαλάρωση και τα άλλα μισά να ψηφίζουν υπέρ της παύσης.