Κοντογεώργης: Εθνικός στόχος η ανάπτυξη της περιφέρειας για την Ελλάδα του 2030

Στις εργασίες του Regional Growth Conference (RGC) 2026 συμμετείχε σήμερα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης παρουσιάζοντας το ολοκληρωμένο θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη με ορίζοντα το 2035.

Κατά την παρέμβασή του, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι το 2026 αποτελεί έτος-ορόσημο, καθώς ολοκληρώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός που θα καθορίσει την πορεία της ελληνικής περιφέρειας για την επόμενη δεκαετία. Στόχος της κυβέρνησης είναι η λεγόμενη «διπλή σύγκλιση»: η ταυτόχρονη, δηλαδή, σύγκλιση της εθνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά και η εσωτερική, εδαφική σύγκλιση των περιφερειών μεταξύ τους, ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης να διαχέονται δίκαια, αναλογικά και ομοιογενώς, ενισχύοντας την κοινωνική και εδαφική συνοχή.

«Οι διαδοχικές παγκόσμιες κρίσεις των προηγούμενων ετών μας πήγαν πίσω και πολλοί κρίσιμοι δείκτες τώρα επανακάμπτουν στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από 15 χρόνια. Ωστόσο, διδασκόμαστε από τα λάθη του παρελθόντος για την παραγωγή δημόσιας πολιτικής. Η περιφερειακή ανάπτυξη απομακρύνεται οριστικά από το ξεπερασμένο μοντέλο των αποσπασματικών παρεμβάσεων. Μεταβαίνουμε σε μια νέα θεσμική αρχιτεκτονική με 50 συγκροτημένα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης ανά Περιφερειακή Ενότητα, τα οποία συνδιαμορφώνουμε με τις τοπικές κοινωνίες και παρακολουθούμε στενά μέσω της πλατφόρμας erga.gov.gr», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Ως βασική θεσμική εγγύηση για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος αναδείχθηκε η συνεργατικότητα από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) και η διαρκής, ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους συναρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης εισάγει νέα, αυστηρά εργαλεία προγραμματισμού και λογοδοσίας, διασφαλίζοντας ότι τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης θα έχουν εγγυημένη εφαρμογή και συνέχεια. Τέτοιες είναι οι προβλέψεις για τη διασφάλιση και απρόσκοπτη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής, των οποίων οι δαπάνες εκτείνονται πέραν της εκάστοτε τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, αλλά και η υποχρέωση των φορέων να προβλέπουν μακροχρόνια κονδύλια για τη συντήρηση και λειτουργία των υποδομών, εγγυώμενοι τη βιωσιμότητα και την απόδοση των δημόσιων επενδύσεων σε βάθος χρόνου.

Ο υφυπουργός ανέπτυξε τη στρατηγική για τον πλήρη συντονισμό και τη συνέργεια όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΕΠΑ), ώστε να λειτουργούν ως ένα ενιαίο, συμπληρωματικό σύστημα χρηματοδότησης χωρίς επικαλύψεις. Όπως επισημάνθηκε, όλη αυτή η συστηματική δουλειά και η ωρίμαση των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης θα αποτελέσει τον κορμό του εθνικού προγράμματος για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2027). Πρόκειται για το κοινό σχέδιο κυβέρνησης και περιφέρειας, με το οποίο, όπως τόνισε, η χώρα θα προσέλθει στις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις, έχοντας ένα ώριμο, συνεκτικό και τεκμηριωμένο πλάνο για την περιφερειακή συνοχή, την αγροτική πολιτική, τις μεταρρυθμίσεις και τις στρατηγικές επενδύσεις, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή εισροή πόρων.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, έγινε αναφορά στον τρόπο με τον οποίο τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης απαντούν στις ιδιαιτερότητες και την παραγωγική ταυτότητα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Δυτικής Ελλάδας, μετατρέποντας τις μεγάλες υποδομές (σιδηρόδρομος Αθήνα-Πάτρα, αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος, λιμένας Πατρών) σε ένα ενιαίο, δυναμικό σύστημα ανάπτυξης, logistics, εξαγωγών και εξωστρέφειας:

Στην Αχαΐα : Έμφαση στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας, των μεταφορών και της επιχειρηματικότητας, με παράλληλη σύνδεση της επιστημονικής και καινοτόμου κοινότητας με την πραγματική οικονομία.

Στην Αιτωλοακαρνανία : Προτεραιότητα αποτελεί η οργανική διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση και η ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου, ποιοτικού τουριστικού προϊόντος.

Στην Ηλεία: Η στρατηγική επικεντρώνεται στην αγροτική αναβάθμιση και την ανάδειξη του παγκόσμιου τοπόσημου της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας το πολιτιστικό κεφάλαιο με την τοπική παραγωγική δραστηριότητα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υφυπουργός επισήμανε ότι η οικονομική σύγκλιση, η κοινωνική συνοχή και η στήριξη της νέας γενιάς στην περιφέρεια αποτελούν για την κυβέρνηση μια ενιαία και αδιαίρετη αποστολή, που υπηρετείται με θεσμική συνέπεια, διαφάνεια και αναπτυξιακό ρεαλισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ