Παπαθανάσης για δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης: Γιατί μεταφέρονται 2 δισ. στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Απαντήσεις στις αιτιάσεις περί αλλαγής χρονοδιαγραμμάτων έδωσαν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης.

Απαντήσεις στις αιτιάσεις επιχειρηματιών και τραπεζών περί αλλαγής χρονοδιαγραμμάτων, «πρόωρης λήξης» του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης και μεταφοράς μέρους των δανείων στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), έδωσαν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης.

Όπως τόνισαν στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την πορεία των του χρηματοδοτικών εργαλείων, η απορρόφηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασε στο 100% και οι πόροι εξαντλήθηκαν, λόγω της «εκτίναξης» των αιτήσεων και της «συγκλονιστικής επιτάχυνσης» των συμβασιοποιήσεων δανείων το τελευταίο τρίμηνο.

Από την άλλη, όπως υπογράμμισαν, δεν υπήρξε «αιφνιδιασμός» καθώς ήταν γνωστό από τον Δεκέμβριο ήδη ότι περίπου 2 δισ. ευρώ θα κατευθύνονταν στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

«Η Ελλάδα ολοκληρώνει το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης με 100% απορρόφηση, χωρίς να αλλάξει ο σχεδιασμός και σύμφωνα με τα όσα είχαν εγκριθεί από το ECOFIN του περασμένου Δεκεμβρίου» δήλωσε ο κύριος Παπαθανάσης, προαναγγέλλοντας ότι εξασφαλίζεται επάρκεια δανειοδοτήσεων και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέσω της ΕΑΤ, ο ρόλος της οποίας αναβαθμίζεται αναφορικά με τη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το φθινόπωρο με δάνεια που με τη μόχλευση μπορεί να υπερβούν τα 6 δισ. ευρώ για στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Όπως ανέφεραν, το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης λειτούργησε με καθαρά τραπεζικά κριτήρια και χωρίς κρατική παρέμβαση στις εγκρίσεις των δανείων, με τις τράπεζες να προχωρούν στις συμβασιοποιήσεις ανάλογα με την πρόοδο των επενδυτικών σχεδίων και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Αν και ο κ. Παπαθανάσης απέφυγε να απαντήσει ευθέως σε αναφορές -όπως του CEO της Eurobank Φωκίωνα Καραβία- που άφηναν δημόσια αιχμές ότι «μένουν στον αέρα» επιχειρηματικά σχέδια δισεκατομμυρίων επειδή «κλείνει πρόωρα» το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πλατεία Συντάγματος υπενθύμιζαν ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έδιναν οι τράπεζες, στα τέλη του 2025 υπήρχε φόβος να μείνουν αδιάθετα δάνεια και γι’αυτό επελέγη η λύση της μεταφοράς των 2 δισ. από τα δάνεια των 17,3 δισ. στην ΕΑΤ.

Ωστόσο το τελευταίο διάστημα -ιδίως από Μάρτιο και μετά- τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης έγιναν ανάρπαστα -με αποτέλεσμα την «συγκλονιστική επιτάχυνση» στις συμβασιοποιήσεις την οποία ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης- πιθανότατα λόγω της προοπτικής ανόδου των επιτοκίων, μετά την έκρηξη πληθωρισμού την οποία προκάλεσε παγκοσμίως η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με τελικό αποτέλεσμα την πλήρη εξάντληση των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος. Συνεπώς, και αν υπήρχαν πολλοί ακόμα μήνες διαθέσιμοι για αιτήσεις, οι διαθέσιμοι πόροι θα είχαν οριστικά τελειώσει λόγω της αυξημένης ζήτησης η οποία ανέκυψε.

Το παρασκήνιο πίσω από το deadline του Μαΐου και το ρίσκο των κυρώσεων

Το ορόσημο του Μαΐου για την ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων στο δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς συνδέεται άρρηκτα με το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως αποσαφήνισε ο Νίκος Παπαθανάσης, η μη εκπλήρωση των ποσοτικών στόχων συνεπάγεται βαριές δημοσιονομικές κυρώσεις για τα κράτη-μέλη. «Αν δηλώσεις ότι θα απορροφήσεις ένα ποσό και δεν πετύχεις την απορρόφηση αυτού του ποσού, σημαίνει ότι δεν έχεις πετύχει το συγκεκριμένο ορόσημο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Οι «πράσινες» προδιαγραφές και το κριτήριο της ταχύτητας

Παράλληλα, η έγκριση των επενδυτικών σχεδίων τελούσε υπό αυστηρές προϋποθέσεις, καθώς το 37,5% των πόρων έπρεπε να κατευθυνθεί στην πράσινη μετάβαση και το 20% στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, το βασικό κριτήριο για την εκταμίευση των χρημάτων ήταν η ετοιμότητα και η ταχύτητα υλοποίησης των έργων. «Όποιος πετύχαινε τον στόχο και ζητούσε χρήματα, έπαιρνε χρήματα», εξήγησε ο ίδιος. Οριστικό «κλείδωμα» των ποσών ενόψει Σεπτεμβρίου

Η αυστηρή προθεσμία στα τέλη Μαΐου κρίθηκε απαραίτητη ώστε η Αθήνα να γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια το τελικό ποσό των δανείων που θα αιτηθεί. «Δεν μπορούμε να το αφήσουμε ανοιχτό και βλέπουμε», ξεκαθάρισε ο υπουργός, προειδοποιώντας ότι τυχόν αστοχίες θα είχαν «πολύ δυσμενέστερες συνέπειες δημοσιονομικά για τη χώρα». Με αυτό το δεδομένο, η Ελλάδα οφείλει να έχει οριστικοποιήσει το ύψος του δανειακού της φακέλου έως τα τέλη του μήνα , προκειμένου να είναι έτοιμη να καταθέσει το τελικό αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 30ής Σεπτεμβρίου.