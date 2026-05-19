Ντομπρόβσκις: Η παράταση της εξαίρεσης από τις ρωσικές κυρώσεις δείχνει ότι η G7 δεν συμφωνεί σε όλα

Οι χώρες μέλη της ‘Ομάδας των Επτά’ G7 δεν συμφωνούν σε όλα, όπως αποδεικνύει η παράταση της εξαίρεσης από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο επίτροπος της ΕΕ για την Οικονομία, Βάλντις Ντομπρόβσκις, επικρίνοντας την εν λόγω παράταση.

«Η G7 αποτελεί ένα φόρουμ συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ συμμάχων με κοινές απόψεις», πρόσθεσε ο Ντομπρόβσκις.

«Όμως, δεν συμφωνούμε πάντα 100% σε όλα, και δυστυχώς αυτό είναι ένα από αυτά τα θέματα», είπε αναφερόμενος στην παράταση της άρσης.

Ωστόσο, εξήρε την κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη σύνοδο της G7 και ανέφερε ότι αποτέλεσε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών.

Ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα αποκτήσουν σταδιακά πρόσβαση στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης «Mythos» της Anthropic, ακόμη και αν οι ΗΠΑ διατηρούν τον αυστηρό έλεγχο του μοντέλου.

«Επειδή είναι προφανώς σημαντικό αυτό το μοντέλο να μην πέσει σε λάθος χέρια», είπε.

Η πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η ΕΚΤ μελετά μέτρα άμυνας κατά των κυβερνοεπιθέσεων που βασίζονται στο Mythos, αν και βρίσκεται σε μειονεκτική θέση λόγω της έλλειψης πρόσβασης στο μοντέλο.