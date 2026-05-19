Δήμας: Η ερευνητική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας

Τις προοπτικές της χώρας στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και του τομέα της βιοτεχνολογίας, ανέδειξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά την παρουσίασή του στο Συνέδριο “Biotechnologia Meeting 2026”, που πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Δήμας παρουσίασε στοιχεία που καταδεικνύουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι η χώρα αποκτά ολοένα και ισχυρότερη θέση στον ευρωπαϊκό χάρτη των επενδύσεων, της τεχνολογίας και των επιστημών ζωής.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έδωσε έμφαση στην προτεραιότητα που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στην έρευνα και την ανάπτυξη, αναφέροντας ότι οι σχετικές δαπάνες στην Ελλάδα ανήλθαν σε 3,655 δισ. ευρώ το 2024 και ήταν αυξημένες κατά 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επεσήμανε πως η ισχυρή παρουσία των επιχειρήσεων Επιστημών Ζωής στο Elevate Greece επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα αποκτά σταδιακά οικοσύστημα καινοτομίας με διεθνή προσανατολισμό και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα της βιοτεχνολογίας.

«Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα νέο, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο, που θα στηρίζεται στην έρευνα, στις νέες τεχνολογίες και στις επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η βιοτεχνολογία, οι επιστήμες ζωής και η ερευνητική δραστηριότητα συνολικά μπορούν να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, προσελκύοντας επενδύσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας και δημιουργώντας ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τη νέα γενιά», δήλωσε ο κ. Δήμας.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε τα στοιχεία που καταδεικνύουν τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας τα τελευταία χρόνια, εστιάζοντας στην ενίσχυση των επενδύσεων και του ρυθμού ανάπτυξης, στη μείωση της ανεργίας και στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Ειδικά για τις επενδύσεις, ο κ. Δήμας τόνισε ότι η Ελλάδα μειώνει σταθερά το επενδυτικό κενό έναντι της Ευρωζώνης, με τις πραγματικές επενδύσεις να φτάνουν το 18,9% του ΑΕΠ το 2026, το υψηλότερο επίπεδο από το 2010, καθώς η χώρα κατέγραψε τη δεύτερη υψηλότερη αύξηση επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συμπλήρωσε ότι τα δημόσια έργα και ο εκσυγχρονισμός του τομέα των μεταφορών έχουν συμβάλλει καταλυτικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια, αλλά και στην εισαγωγή νέων τεχνολογικών συστημάτων στις υπηρεσίες μεταφορών.

Σχετικά, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στις θετικές συνέπειες, άμεσες και έμμεσες, που έχουν για την εθνική οικονομία τα εμβληματικά έργα όπως οι Αυτοκινητόδρομοι Πάτρα – Πύργος και Ε65, τα έργα Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως επίσης τα αντιπλημμυρικά και τα κτηριακά έργα σε όλη την Ελλάδα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε ιδιαίτερη μνεία στα έργα που πραγματοποιούνται στην Κρήτη και συγκεκριμένα, το νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλλι και ο Βόρειος Οδικός Άξονας, αλλά και οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που γίνονται έως ότου ολοκληρωθεί ο σύγχρονος οδικός άξονας, προκειμένου να μειωθούν άμεσα τα τροχαία ατυχήματα.

