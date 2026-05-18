Παράσχης: Ενστάσεις του ΣΕΤΕ για το Ειδικό Χωροταξικό

Ενστάσεις για συγκεκριμένες παραμέτρους και προσεγγίσεις που προστέθηκαν στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης έως τις 25/5 από τα συναρμόδια υπουργεία, εξέφρασε από το βήμα της κλειστής πρωινής συνεδρίασης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Παράσχης, σημειώνοντας ότι διαφοροποιούν σημαντικά το αρχικό κείμενο του 2024.

«Ο ΣΕΤΕ επέμεινε σταθερά στην ανάγκη να ολοκληρωθεί τόσο το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό όσο και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, επισημαίνοντας ότι η πολυετής εκκρεμότητα δημιουργεί σοβαρή αβεβαιότητα για επενδυτές και επιχειρήσεις, ενώ επηρεάζει την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των προορισμών, καθώς και την ασφάλεια δικαίου — στοιχείο κρίσιμο για τη λειτουργία της αγοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παράσχης.

Εστιάζοντας στη διαδικασία επεσήμανε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο ΣΕΤΕ συμμετείχε ενεργά στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο χωροταξικού του 2024, καταθέτοντας «πλήθος θέσεων και προτάσεων», οι οποίες –όπως είπε– σε έναν βαθμό ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, τους τελευταίους μήνες ο Σύνδεσμος διατύπωσε εκ νέου τεκμηριωμένες ενστάσεις προς το αρμόδιο υπουργείο, καθώς στο υπό διαμόρφωση τελικό σχέδιο εισήχθησαν νέες παράμετροι και προσεγγίσεις που διαφοροποιούν σημαντικά το αρχικό κείμενο του 2024. «Η τελική πρόταση μας γνωστοποιήθηκε πριν μια εβδομάδα. Έχουμε εκφράσει ήδη τις αποκλίνουσες απόψεις μας που αφορούν σε μια σειρά από νέα ζητήματα που προτείνονται», τόνισε.

Οι ενστάσεις για το Ειδικό Χωροταξικό

Το πρώτο εξ αυτών αφορά στην πρόβλεψη για πλαφόν στις νέες τουριστικές επενδύσεις στις 100 κλίνες. Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ μια οριζόντια προσέγγιση αυτού του τύπου δημιουργεί σοβαρά ζητήματα, ιδιαίτερα για μεγάλους και ώριμους τουριστικούς προορισμούς όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος και άλλα μεγάλα νησιά, όπου –όπως υπονοήθηκε– οι ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της τουριστικής ανάπτυξης διαφέρουν σημαντικά.

Αντιρρήσεις εξέφρασε επίσης και για την μεθοδολογία υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας των προορισμών, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται πιο τεκμηριωμένη και ρεαλιστική προσέγγιση, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες κάθε περιοχής και οι υφιστάμενες υποδομές.

Ανάλογες επιφυλάξεις διατυπώθηκαν και για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αρτιότητας, οι οποίες –κατά τον Σύνδεσμο– ενδέχεται να επηρεάσουν την επενδυτική δραστηριότητα και την αξιοποίηση γης σε τουριστικές περιοχές.

Τέλος ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις νέες εισφορές υπέρ του Πράσινου Ταμείου που προβλέπει το σχέδιο καθώς όπως εξήγησε ο κ. Παράσχης «ο κλάδος ήδη επιβαρύνεται με το τέλος ανθεκτικότητας και η επιβολή πρόσθετων οικονομικών βαρών δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς για το συνολικό κόστος λειτουργίας και επένδυσης στον τουρισμό.

«Η συζήτηση για το χωροταξικό γίνεται ακόμη πιο δύσκολη ελλείψει ενός στρατηγικού masterplan για τον τουρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας την Πολιτεία να εξετάσει σοβαρά τις προτάσεις του ΣΕΤΕ και ασκώντας κριτική σε πρόσφατες αποφάσεις αναστολής αδειοδοτημένων τουριστικών επενδύσεων σε νησιωτικούς προορισμούς.

Πέρα από το Ειδικό Χωροταξικό ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΕΤΕ προχώρησε και σε έναν απολογισμό της τελευταίας τριετίας, σημειώνοντας ότι ο Σύνδεσμος επιδίωξε να ενισχύσει τον θεσμικό του ρόλο ως υπεύθυνου κοινωνικού εταίρου, με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα όπως τα εργασιακά, η φορολογία, οι υποδομές, οι μεταφορές, η αεροπορική διασυνδεσιμότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία υποστηρίχτηκε από πρωτοβουλίες όπως «Μέτρον στα Στενά του Τουρισμού».

Ορόσημο το 2025 αλλά όχι εγγύηση για το μέλλον

Όσο για τις επιδόσεις του κλάδου, ο επικεφαλής του ΣΕΤΕ και πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ σημείωσε ότι η προηγούμενη χρονιά αποτέλεσε «ορόσημο» για τον κλάδο καθώς οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μαζί με την κρουαζιέρα ανήλθαν στα 23,6 δισ. ευρώ, ενώ οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τα 42 εκατομμύρια. Παράλληλα τα έσοδα κατάφεραν να αυξηθούν κατά 9,8% ξεπερνώντας το ποσοστό αύξησης των αφίξεων (5,6%), γεγονός που επισφραγίζει τη σταδιακή μετατόπιση σε ένα πιο ποιοτικό και παραγωγικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης.

Για το μέλλον βέβαια και δεδομένης της κλίμακας που έχει αποκτήσει ο ελληνικός τουρισμός, σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται διαφορετικό επίπεδο σχεδιασμού και μεγαλύτερη συνεργασία κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα.

«Η θέση ισχύος δεν αποτελεί εγγύηση για το μέλλον. Είναι αφετηρία ευθύνης», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στη δύναμη του brand Ελλάδα, αλλά χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο «Ελληνικός Τουρισμός 2040». Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του Συνδέσμου τα επόμενα χρόνια θα είναι να διατηρήσει τον τουρισμό στο επίκεντρο του παραγωγικού σχεδιασμού της χώρας, με έμφαση στην ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και τη θεσμική συνεργασία.