Ζαχαράκη: «Έχω εκφραστεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών»

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, απηύθυνε έκκληση προς τους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως «έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019», αν και όπως παραδέχθηκε «δεν επαρκούν ακόμη για όλα τα σχολεία».

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η σταδιακή διεύρυνση της παρουσίας τους, ώστε να υπάρχει τακτική υποστήριξη στις σχολικές μονάδες, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση εντοπισμού σοβαρών ζητημάτων ενεργοποιείται διαδικασία παραπομπής σε εξειδικευμένες δομές σε συνεργασία με την οικογένεια.

Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα προς τους μαθητές να αξιοποιούν τις υπάρχουσες δομές υποστήριξης, όπως ψυχολόγους, γραμμές βοήθειας και το ψηφιακό φροντιστήριο, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πλέγμα εκπαιδευτικής και ψυχολογικής στήριξης.

«Οι Πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή»

Αναφερόμενη στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η Σοφία Ζαχαράκη κάλεσε σε ψυχραιμία και αποφόρτιση, σημειώνοντας ότι η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι σημαντική, αλλά όχι η μοναδική διαδρομή.

Όπως τόνισε, «υπάρχουν πολλοί δρόμοι μετά το σχολείο», αναφερόμενη μεταξύ άλλων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στη δυνατότητα επαναπροσπάθειας μέσω νέων επιλογών.

Η υπουργός απηύθυνε επίσης έκκληση για ηρεμία στον δημόσιο λόγο ενόψει εξετάσεων, επισημαίνοντας ότι οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές για δεκάδες χιλιάδες μαθητές.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για το Εθνικό Απολυτήριο και την αναμόρφωση του Λυκείου, η Υπουργός σημείωσε ότι έχει ταχθεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων ως μοναδικού συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να προκύψει μέσα από θεσμικό διάλογο, χωρίς αιφνιδιασμούς και με εξασφαλισμένη αξιοπιστία του συστήματος.

Πανελλαδικές: Εκτεταμένη προετοιμασία και ψηφιακό φροντιστήριο

Η κα Ζαχαράκη διαβεβαίωσε ότι όλος ο μηχανισμός των Πανελλαδικών είναι έτοιμος, σημειώνοντας ότι η προετοιμασία ξεκινά μήνες πριν και αφορά εκατοντάδες στελέχη σε όλη τη χώρα.

Αναφέρθηκε επίσης στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο όπως είπε ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις, ενώ ανακοίνωσε ότι από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και θα ενισχυθεί περαιτέρω η ψηφιακή υποστήριξη των μαθητών.

Μεταρρύθμιση στο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο

Στο μέτωπο των αλλαγών στην εκπαίδευση, η Υπουργός αναφέρθηκε στον εθνικό διάλογο για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια μακρά και θεσμική διαδικασία που δεν συνδέεται με την τρέχουσα συγκυρία.

Όπως είπε, εξετάζονται σενάρια που περιλαμβάνουν ενίσχυση του ρόλου των βαθμών όλων των τάξεων του Λυκείου και όχι μόνο της Γ΄ Λυκείου, με στόχο να αποκατασταθεί η εκπαιδευτική αξία και των τριών τάξεων.

Η Υπουργός σημείωσε ότι η αρμόδια επιτροπή, υπό τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εξετάζει διεθνή μοντέλα και καλές πρακτικές, ενώ οι τελικές εισηγήσεις αναμένονται μετά από εξαντλητική διαβούλευση.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οποιεσδήποτε αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τους μαθητές που βρίσκονται ήδη στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο.

Πανεπιστήμια και ασφάλεια – «Σχέδια προστασίας και ηλεκτρονικός έλεγχος εισόδου»

Η κα Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια, με αφορμή πρόσφατα επεισόδια βίας, τονίζοντας ότι ήδη εφαρμόζεται αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει κυρώσεις, ακόμη και απώλεια φοιτητικής ιδιότητας σε περίπτωση σοβαρών αδικημάτων.

Όπως ανακοίνωσε, προχωρά σχέδιο για την ενίσχυση της ασφάλειας στα ΑΕΙ, το οποίο περιλαμβάνει πιστοποίηση σχεδίων ασφαλείας, τοποθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων εισόδου και κάμερες σε κοινόχρηστους χώρους, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

Το σχέδιο, όπως είπε, θα εφαρμοστεί πιλοτικά στα μεγαλύτερα και πιο ευάλωτα πανεπιστήμια, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργίας των ιδρυμάτων.

Υποδομές, στέγαση και φοιτητική μέριμνα

Η Υπουργός έκανε αναφορά και σε σημαντικά προγράμματα αναβάθμισης των πανεπιστημιακών υποδομών, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη διατεθεί πάνω από 100 εκατ. ευρώ για τακτική χρηματοδότηση και επιπλέον κονδύλια για έργα ανακαίνισης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ευρωπαϊκών πόρων.

Παράλληλα, υλοποιούνται έργα για φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ, με στόχο τη δημιουργία χιλιάδων νέων κλινών, ενώ ενισχύεται και η φοιτητική σίτιση και μέριμνα.

Πολιτικό πλαίσιο και συνέδριο ΝΔ

Aναφερόμενη στο πολιτικό σκέλος, η Υπουργός χαρακτήρισε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ως «συνέδριο απολογισμού και στοχοθεσίας», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση προσέρχεται με στόχο τη λογοδοσία και τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου έως το 2027.