Μητσοτάκης σε Μακρόν: Ίσως να είναι η ώρα της Ευρώπης σε εποχή παγκόσμιας αταξίας

Οι προκλήσεις αυτές αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη. Η εξέλιξη δεν είναι ποτέ γραμμική. Πρέπει να δώσουμε ουσία στη στρατηγική αυτονομία. Η Γαλλία και η Ελλάδα είναι προπύργια αυτής της προσπάθειας είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που έχει με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών.

Σημείωσε ότι ίσως να είναι η ώρα της Ευρώπης σε εποχή παγκόσμιας αταξίας.

Επίσης είπε ότι πρέπει να πείσουμε άλλους εταίρους στην ΕΕ ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκά χρήματα για να πετύχουμε τους στόχους μας.

«Τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ» υπογράμμισε.

Ο Μακρόν πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα σήμερα και αύριο, προκειμένου να υπογράψει με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας για άλλα πέντε χρόνια.

Η ημέρα σήμερα θα κλείσει με επίσημο δείπνο προς τιμήν του Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο, με περίπου 110 προσκεκλημένους.

Το «παρών» θα δώσουν κορυφαίοι υπουργοί (Ν. Δένδιας, Κ. Πιερρακάκης, Κ. Χατζηδάκης κ.ά.), ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και του Πολιτισμού.

Το πρωί του Σαββάτου (25/04), ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη (10:00) και στη συνέχεια, γύρω στις 12, οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Στις 16.00 ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Γαλλίας θα μεταβούν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».

Ακολούθως το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα αναχωρήσει από την Αθήνα.