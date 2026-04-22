Στο υπουργείο Δικαιοσύνης η Κοβέσι

Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη έχει αυτή την ώρα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι.

«Ευχαριστώ που ήρθατε, θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς: Δικαιοσύνης, Εσωτερικών (σσ Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομικών. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας αλλά αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα».», ανέφερε η κ. Κοβέσι κατά την είσοδό της στο κτίριο.

Υπενθυμίζεται πως στην προηγούμενη επίσκεψή της στη χώρα μας, κατά τη σύντομη συνάντησή της με τον κ. Φλωρίδη, η Ευρωπαία Εισαγγελέας είχε ζητήσει την αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, αλλά και να της δοθεί η δυνατότητα να ανανεώσει την απόσπαση ορισμένων Ελλήνων ευρω-εισαγγελέων.

