Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν

Newsroom
Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Η επιχείρηση ‘Σφυρί του Μεσονυκτίου’ οδήγησε στον πλήρη και ολοκληρωτικό αφανισμό των εγκαταστάσεων πυρηνικής σκόνης στο Ιράν», και «επομένως, το να ξεθαφτεί θα είναι μακρά και δύσκολη διαδικασία», ανέφερε ο μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα το βράδυ (σ.σ. λίγο μετά τις 06:20 ώρα Ελλάδας) ότι θα απαιτηθεί «μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να ανακτηθεί το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό στην κατοχή του Ιράν, καθώς το πού βρίσκεται παραμένει αβέβαιο μετά τους αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά τον Ιούνιο του 2025.

«Η επιχείρηση ‘Σφυρί του Μεσονυκτίου’ οδήγησε στον πλήρη και ολοκληρωτικό αφανισμό των εγκαταστάσεων πυρηνικής σκόνης στο Ιράν», και «επομένως, το να ξεθαφτεί θα είναι μακρά και δύσκολη διαδικασία», ανέφερε ο μεγιστάνας μέσω Truth Social. Ο αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί τελευταία τον όρο «πυρηνική σκόνη» όταν αναφέρεται στο απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό που έχει στην κατοχή του το Ιράν.

