Στην κατοχή της Eli Lilly η Kelonia: Έκλεισε το deal - Έως 7 δισ. δολάρια το τίμημα

«Κλείδωσε» η εξαγορά της εταιρείας βιοτεχνολογίας Kelonia Therapeutics από την Eli Lilly σε ένα deal έως και 7 δισ. δολαρίων. Η Eli Lilly θα καταβάλει προκαταβολικά 3,25 δισ. δολάρια ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές εξαρτώνται από κλινικά και εμπορικά ορόσημα, με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η Kelonia Therapeutics, με έδρα τη Βοστώνη, είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που αναπτύσσει φάρμακα για μια σειρά ασθενειών, με έμφαση στις θεραπείες με κύτταρα CAR-T που τροποποιούν τα ανοσοκύτταρα ενός ασθενούς ώστε να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα.

«Η θεραπεία in vivo CAR-T, είναι εφάπαξ και ενδοφλέβια χορηγούμενη», τόνισε ο Τζέικομπ Φαν Νάαρντεν, πρόεδρος του ογκολογικού τμήματος της Lilly και επικεφαλής της ανάπτυξης επιχειρήσεων. «Στοχεύει τα Τ-κύτταρα του σώματός σας, τα μετατρέπει σε ικανά να επιτίθενται στον καρκίνο στο σώμα και δεν απαιτείται καμία προετοιμασία» πρόσθεσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε αξιοσημείωτες τις κλινικές δοκιμές της Kelonia και τα αποτελέσματα των φαρμάκων της. «Θα γίνουμε ένας παράγοντας στην αιματολογία. Είναι ωραίο να έχουμε ένα άλλο φάρμακο στη μάχη» συμπλήρωσε.