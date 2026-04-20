Θεμιστοκλέους: Εντός χρονοδιαγράμματος τα έργα Υγείας του Ταμείου Ανάκαμψης

Τα έργα που έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράμματος, δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. «Ήδη έχει παραδοθεί περίπου το 50% των έργων, ενώ μέσα στους επόμενους 3 μήνες θα έχουν παραδοθεί όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα», ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤNEWS ο κ. Θεμιστοκλέους. Προσέθεσε επίσης ότι ακόμη και τα πιο σύνθετα έργα υποδομής θα έχουν ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο του 2026.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι «ο αρχικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανακαίνιση 86 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και 157 Κέντρων Υγείας, με μόνο πολύ μικρές τεχνικές τροποποιήσεις», ενώ ξεκαθάρισε ότι όσα έργα είχαν εξαρχής προγραμματιστεί να ανακαινιστούν, θα ανακαινιστούν, ενώ τυχόν έργα που ήταν τεχνικά αδύνατο να ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο του 2026 δεν ακυρώθηκαν αλλά μεταφέρθηκαν σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ ή δημόσιοι πόροι. Υπογράμμισε, τέλος, ότι το Υπουργείο Υγείας συγκαταλέγεται στα πρώτα υπουργεία σε απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σχετικά με τις νέες προσλήψεις μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ ο υφυπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι, «μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, ή το αργότερο στις αρχές της επόμενης, θα προκηρυχθούν περίπου 850 μόνιμες θέσεις γιατρών για νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια». Εξέφρασε την εκτίμηση ότι και αυτή η προκήρυξη θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, στηριζόμενος στην εικόνα των προηγούμενων προσκλήσεων, όπου υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον και σημαντικός αριθμός υποψηφιοτήτων. Ενδεικτικά ανέφερε ότι πλέον σε κάθε θέση στην Αττική αντιστοιχούν περίπου 5 έως 6 υποψήφιοι, γεγονός που, όπως τόνισε, παραπέμπει σε επίπεδα προ κρίσης. Ακόμα, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι: «ο συνολικός προγραμματισμός έως το τέλος της χρονιάς περιλαμβάνει 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, δηλαδή συνολικά 8.000 θέσεις», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.