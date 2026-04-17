Ο Σύρος πρόεδρος προκρίνει «μακροπρόθεσμες διαπραγματεύσεις» με το Ισραήλ

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει «μακροπρόθεσμες διαπραγματεύσεις» με το Ισραήλ για τα Υψίπεδα του Γκολάν, αν οι δύο χώρες καταλήξουν σε συμφωνία ασφαλείας που θα εγγυάται την αποχώρηση του Ισραήλ από τα συριακά εδάφη που πρόσφατα κατέλαβε το Ισραήλ.

«Το Ισραήλ παραβιάζει τη συμφωνία απεμπλοκής του 1974 και σήμερα εργαζόμαστε για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ασφαλείας που θα εγγυάται την αποχώρησή του από εδάφη που κατέλαβε μετά την πτώση του καθεστώτος (Άσαντ) και την επιστροφή του στις γραμμές του 1974», δήλωσε ο αλ Σάρα σε διπλωματικό φόρουμ στην Αττάλεια, στη νότια Τουρκία.

Μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και την κατάληψη της εξουσίας από έναν ισλαμιστικό συνασπισμό στη Συρία, το Ισραήλ έχει αναπτύξει στρατεύματα σε ζώνη ασφαλείας που περιπολείται από τον ΟΗΕ και χωρίζει τις ισραηλινές και συριακές δυνάμεις στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Το Ισραήλ κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος των Υψιπέδων του Γκολάν από τη Συρία κατά τη διάρκεια του αραβοϊσραηλινού πολέμου του 1967 και στη συνέχεια προσάρτησε τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.

Ο Σάρα τόνισε ότι η Δαμασκός επιθυμεί «είτε να θεσπίσει νέους κανόνες που θα επανενεργοποιήσουν τη συμφωνία απεμπλοκής είτε να συνάψει μια νέα συμφωνία που θα εγγυάται την ασφάλεια και των δύο μερών».

«Αν καταλήξουμε σε μια συμφωνία, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μακροπρόθεσμες διαπραγματεύσεις για την επίλυση του ζητήματος των κατεχόμενων Υψιπέδων του Γκολάν», τόνισε ο Σύρος πρόεδρος.

Στα μέσα Φεβρουαρίου, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασάαντ αλ Σαϊμπάνι είπε ότι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας ασφαλείας με το Ισραήλ αφορούν τις περιοχές που κατέλαβε πρόσφατα ο ισραηλινός στρατός, αλλά απέκλειε το ζήτημα των Υψιπέδων του Γκολάν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει τακτικά ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει στη Συρία το τμήμα των Υψιπέδων του Γκολάν που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ, μια προσάρτηση που δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ