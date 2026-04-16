Καλαφάτης: Η στήριξη της κυβέρνησης στον κλάδο της γούνας είναι έμπρακτη και διαρκής

Την 51η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, επισκέφθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης και αναφέρθηκε στη συνεχή στήριξη του κλάδου από το κράτος.

«Για περισσότερο από μισό αιώνα η Διεθνής Έκθεση Γούνας, εδώ στην ακριτική Καστοριά, αναδεικνύει την Ελλάδα της εξωστρέφειας, την Ελλάδα που παράγει, που δημιουργεί, που καινοτομεί. Η στήριξη της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στον κλάδο της γούνας είναι έμπρακτη και διαρκής» τόνισε.

«Μέχρι τώρα έχουν διατεθεί 12 εκατ. ευρώ για τις αποζημιώσεις των επιχειρήσεων γούνας, 10 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των εργαζομένων. Και μέσω ενός τρίτου προγράμματος του υπουργείου Ανάπτυξης -με τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- στηρίζουμε τον κλάδο με άλλα 17 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ειδικού καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ» πρόσθεσε.

«Με αυτόν τον τρόπο και με όλες μας τις δυνάμεις στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, καλύπτουμε τις περιφερειακές ανισότητες και κάνουμε πράξη τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη παντού και για όλους» κατέληξε.

Τον υφυπουργό υποδέθηκε και ξενάγησε στην έκθεση ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς Απόστολος Τσούκας.